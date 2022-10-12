10 качеств сильной личности: список, примеры, правила воспитания

Определяющими могут стать самые неожиданные навыки.

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Современный ритм жизни требует от нас стрессоустойчивости, ответственности, многозадачности и ещё множества качеств. Чтобы воспитать в себе эти навыки, нужно обладать твёрдым характером и волей. Какие качества определяют сильную личность сегодня? Разбираемся с экспертами.

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Базовая основа личности — отношение человека к себе. Сильная личность понимает и осознаёт, кем является, каковы сильные и слабые стороны, чего хочет и ради чего живёт. То есть важнейшее качество — честный взгляд на самого себя и понятная система ценностей. Кроме того, сильная личность не просто имеет систему ценностей (ради чего я живу), но и следует ей на деле. Наличие качественных отношений с другими людьми — ещё один важный признак сильной личности.

Если же человек боится признать свои слабые стороны, склонен преувеличивать, ведёт себя непоследовательно (говорит одно, а делает другое), это слабая личность. В случае постоянных проблем в личной жизни, конфликтов с окружающими, когда человеку сложно создать семью или пару — это тоже свидетельствует о его слабости.

Сильная личность притягивает людей за счёт умения выстраивать отношения. Как говорится, «кто такой господин? Это тот, рядом с кем все вокруг ощущают себя господами».

Из своего опыта в бизнесе и наставничестве выделю следующие качества, присущие сильной личности:

Как стать сильной личностью?

Нужно или выстроить, или осознать свою «ось» — отношение к самому себе. От этого зависит всё остальное. При этом увидеть это отношение можно в трёх плоскостях:

Все три должны совпадать.

Например, человек думает о себе, что он плохой, потому что обидел друга, чувствует вину, и ходит-мается, впадает в депрессию и т. п. Это пример слабой личности, налицо несовпадение по поведению. Ведь сильная личность пойдёт и попросит прощения у друга.

В жизни обычно мы автоматически строим отношения с собой и людьми. Как нас научили когда-то. Со временем новая информация накапливается, её надо интегрировать в личность. И стать сильнее.

Для этого и нужна такая работа — посмотреть внутрь себя, осознать и поправить (если нужно) отношение к себе через разбор и примеры житейских ситуаций. Самому сделать это крайне трудно, так как у психики масса барьеров, защит для оберегания себя от правды (которая не всегда приятна).

Но здесь важно не переусердствовать, ведь в любом деле важна мера. В погоне за лучшей версией себя можно оттолкнуть окружающих и заработать психологические проблемы.

Ульяна: Лучшего способа, чем перенятие опыта, по моим наблюдениям, не существует. Проанализируйте весь список. Чего вам не хватает?