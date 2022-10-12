Врач рассказала, как помочь человеку при панических атаках

Врач-терапевт и ревматолог Ирина Голотина рассказала о первой помощи при панических атаках. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт заявила, что в качестве первой помощи нужно восстановить дыхание. Нужно вдыхать воздух на два счета и выдыхать на четыре и делать это медленно. После этого она посоветовала отвлечь человека рассказом о чем-то веселым, а потом дать выпить воды.

Человеку с панической атакой нужно сделать массаж самому себе, чтобы он понял, что контролирует свое тело. Также можно принять позу, которая поможет расслабить мышцы. Однако Голотина добавила, что если убрать панику не получается, нужно вызывать скорую помощь.

Она также добавила, что причиной появления панической атаки могут быть нарушение гормонального фона, ЦНС, а также длительный стресс.