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1 час назад

Терапевт Голотина назвала восстановление дыхания первой помощью при панических атаках

Мария Каткова

Врач-терапевт и ревматолог Ирина Голотина рассказала о первой помощи при панических атаках. Об этом сообщает "Лента.ру".

Врач рассказала, как помочь человеку при панических атаках
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт заявила, что в качестве первой помощи нужно восстановить дыхание. Нужно вдыхать воздух на два счета и выдыхать на четыре и делать это медленно. После этого она посоветовала отвлечь человека рассказом о чем-то веселым, а потом дать выпить воды.

Как быстро справиться с панической атакой

Человеку с панической атакой нужно сделать массаж самому себе, чтобы он понял, что контролирует свое тело. Также можно принять позу, которая поможет расслабить мышцы. Однако Голотина добавила, что если убрать панику не получается, нужно вызывать скорую помощь.

Она также добавила, что причиной появления панической атаки могут быть нарушение гормонального фона, ЦНС, а также длительный стресс.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала о способе справиться с паническими атаками.

Психология,
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