«Так и не научились любить»: стоит ли прощать жестоких родителей

"Есть прекрасная фраза — «благими намерениями родителей устлана дорога в ад». Я привел этот пример для того, чтобы объяснить, почему многие дети, которым больше 20 лет, не могут найти себя. Потому что некоторые родители не давали им быть самостоятельными, проявляли гиперзаботу и не видели под этой чрезмерной опекой истинных нужд своего ребенка. Потому он вырастет и даже в 40 лет не сможет понять, что ему нужно и чего он желает от жизни. А с родителей уже нет смысла требовать, так как к тому времени это довольно пожилые люди".