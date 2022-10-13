Названы последствия позднего начала половой жизни

Позднее начало половой жизни может быть сигналом о задержке психологического развития человека, а также может привести к инфантильности, рассказал психолог Олег Долгицкий. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какие еще последствия влечет позднее вступление в интимную жизнь.

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В норме примерно с 12-14 лет начинается период младшего подросткового возраста, совпадающий с промежуточным этапом пубертатного периода, который заканчивается в 16-17 лет у девушек и в 19-20 лет у юношей, пояснил Долгицкий. Обычно в период завершения полового созревания люди обладают достаточными навыками интимно-личностного общения, позволяющими вести нормальную половую жизнь.

Сегодня в мире наблюдается увеличение продолжительности жизни людей, на фоне которого происходит увеличение периода детства. В связи с этим развитие человека также растягивается во времени, что в свою очередь приводит к более позднему началу половой жизни, предупредил психолог.

На практике это обусловлено тем, что 30-летние продолжают жить с родителями, находясь в позиции ребенка по отношению к взрослому родителю. Поэтому позднее начало половой жизни может быть чревато инфантильностью, уверен Долгицкий. Такие люди могут быть плохо приспособлены к социальной жизни. Они обычно невнимательны к себе и окружающим, импульсивны в своих поступках, неряшливы, а также уделяют мало внимания собственной гигиене и здоровью.