Кто такие домашние тираны и как выйти из абьюзивных отношений

Работая над романом «Анна Каренина», классик русской литературы Лев Толстой написал свою, пожалуй, самую знаменитую фразу, ушедшую в народ: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Почему-то эти слова принимают как аксиому, но так уж верен этот постулат? «Вести Подмосковья» решили выяснить это, совершив краткий экскурс в тему партнерского абьюза.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

На самом деле все несчастливые пары тоже похожи друг на друга, ибо у них есть одна общая отличительная черта – насилие в отношениях. Оно имеет множество лиц, распознать которые – наша сегодняшняя задача.

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Если вы хотите понять, присутствует ли в ваших отношениях насилие в той или иной форме, обратите внимание, есть ли среди перечисленного то, что вы замечаете за партнером: он запрещает вам водить машину, делать макияж, общаться с вашими друзьями и подругами, делать карьеру, критикует все, что бы вы не делали, и никогда не радуется вашим успехам. При наличии в вашей жизни хотя бы части из указанного придется признать, что и в ваших отношениях с партнером поселилась червоточина под названием «абьюз».

Кто виноват

«В самом начале отношений не всегда можно распознать, является ли ваш партнер агрессивным человеком. Однако нужно понимать: если человек не соответствует вашим ожиданиям, это еще не значит, что он токсичный. А вот если он разрушительно воздействует на вас, да так, что вы перестаете быть самим собой, то вы попали в ловушку агрессора», – разъясняет кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

То есть, если вы уже не можете вспомнить, когда в последний раз отдыхали со своими подругами отдельно от партнера, а его придирки и ревность стали повседневным «ритуалом», самое время задуматься, кто же рядом с вами и есть ли еще возможность что-то исправить.

«Поведение тирана характеризуются действиями, которые направлены на уничтожение личности жертвы», – говорит детский психолог и психотерапевт-консультант Марина Бойцова.

Среди этих действий есть постоянные упреки и критика вашего окружения, поведения, любой работы по дому; злость, вызванная вашими успехами; агрессия в проявлении ревности, которая становится тотальной; унижение и формирование чувства вины у вас при собственной непогрешимости в ваших глазах. Кажется, еще чуть-чуть – и он поднимет на вас руку. Или такое уже было? Тогда подумайте, неужели вам не дорого ваше (а если есть дети – и их) психическое и физическое здоровье, которое вы постепенно теряете в таких отношениях. Не станете ли вы фигурантом криминальных новостей с убийствами, травмами и поджогами?

Что делать

Чтобы сохранить себя как личность и не доводить ситуацию до трагичного финала, нужно вовремя выйти из токсичных отношений, говорит Валерий Гут. Для понимания глубины проблемы психолог приводит цитату из книги Евгения Доценко «Не будь попугаем»:

«Люди с высоким эмоциональным интеллектом легче проходят нездоровые отношения и не теряют себя. Ваша задача – относиться к токсичным людям философски. Нужно уметь избегать их и выходить из отношений с ними, не потеряв себя. Обязательно стоит изучать нарциссов, психопатов, токсичных людей – тогда вы будете знать, что делать, если столкнетесь с ними. Вы больше в безопасности, если понимаете процессы в таких отношениях».

Чтобы изучить «повадки» и «прихваты» тиранов, психолог предлагает ознакомиться с их градацией из книги Шахида Араби «Токсичные люди».

Газлайтинг. Цель человека – заставить вас сомневаться в себе: он отвергает ваше восприятие реальности, называет вас сумасшедшим, отрицает, что обидел вас, либо говорит, что вы сами это придумали.

Игнорирование и наказание молчанием. Когда вы пытаетесь поговорить с таким человеком, он игнорирует вас, а в ссорах наказывает молчанием.

Отсутствие эмпатии. Совершает безнравственные поступки: изменяет, не поддерживает в случае трагедии или болезни. При этом он не испытывает угрызений совести либо еще и получает удовольствие, видя ваши страдания. Иногда он может раскаиваться, но лишь для того, чтобы вновь продолжить гнуть свою линию.

Патологическая ложь. Постоянно врет для того, чтобы контролировать вас. Как это работает: вы верите всему, что он говорит, и принимаете решения на основании его слов, а не опираетесь на реальные факты.

Унижения в любом виде. Он всегда понижает вашу самооценку, обесценивая вас. Это могут быть двусмысленные высказывания в ваш адрес, прямые оскорбления или снисходительный тон.

Тотальный контроль. Это человек-собственник, и вы для него как вещь. Он может указывать вам, что надевать, куда ходить, ограничивает ваше общение с друзьями и родственниками, не разрешает устроиться на работу.

Саботаж. Будет завидовать вашим успехам, постарается помешать вашей карьере. Для этого он может использовать публичные унижения и оскорбления.

Подрыв репутации. Будет стараться оклеветать вас и запятнать вашу репутацию. Займется этим не в одиночку, а найдет единомышленников.

Сексуальное принуждение, жестокость. Будет подвергать вас сексуальному насилию или принуждать к действиям, некомфортным для вас.

Финансовое насилие. Ваш заработок будет забирать себе, выдавать лишь некоторую часть, попросит бросить работу. Ему нужно, чтобы вы зависели от него финансово.

Преследование и домогательство. Если вы вдруг пытаетесь разорвать отношения, не поддаетесь контролю и сопротивляетесь власти над собой, тогда ваш партнер-абьюзер может преследовать вас: приходить к вам на работу, звонить с неизвестного номера или писать с аккаунта другого человека, угрожать вам в письменной и устной форме, использовать различные устройства слежения.

Физическое насилие. Даже если ваш партнер не поднимает на вас руку, а использует только психологическое давление, все равно нужно быть начеку. Однажды он может перейти и в физическое насилие: ударить, избить или покушаться на вашу жизнь.

Чтобы защитить себя от токсичного поведения партнера, Валерий Гут предлагает научиться выстраивать собственные границы. Вот его рекомендации:

️ Ограничивайте таким людям внимание к себе;

️ Не принимайте близко к сердцу их слова: все, в чем вас обвиняют, — это их проекция себя самого на вас;

️Применяйте технику заезженной пластинки – соглашайтесь с ними в одном и том же ключе, примерно одинаковыми фразами;

️ Учитесь выходить из отношений по касательной – сдерживайте мгновенную реакцию, часто агрессор только этого и ждет от вас;

️ Разрывайте шаблоны ожидаемого поведения, меняйте тактику: если вы все время оправдывались или возражали, неожиданно согласитесь и признайте правоту.

Если же ваше новое поведение ничего не поменяло в отношениях, нужно отступить. Марина Бойцова считает, что в таком случае лучше обезопасить себя и начать жить по-новому. При этом избавляться от абьюза нужно очень целенаправленно и твердо. Психолог предлагает следующие шаги по выходу из токсичных отношений:

Проанализируйте себя. Тиран выбирает жертву не случайно, его интересуют люди, которые на уровне подсознания готовы взвалить на себя груз «особой» ответственности, покорности и безграничной критики. Как правило, такие индивидуумы страдают от чувства вины и низкой самооценки, они считают неравноценные отношения своим наказанием. С проблемами «жертвы» поможет разобраться психолог или психотерапевт.

Избавившись от навязанных и идущих издалека комплексов, «жертва» получает свободу и может идти дальше. Не повторяйте ошибку. Решили оставить тирана? Правильное решение! Только полностью утвердитесь в нем, не оглядывайтесь назад: как там он? Думайте исключительно о себе, не допускайте камбэков. Учтите, тирану нужна жертва, и он приложит все усилия, начиная с мольбы и заканчивая угрозами, чтобы оставить вас при себе, продолжая довлеть над вами и стирая вас как личность. Не молчите о наличии проблемы.

Как правило, жертву рядом с тираном держит страх, в том числе и перед неизвестностью. Жертва готова терпеть все, лишь бы не брать ответственность за свою жизнь. Печально, что помимо нее самой в этой ситуации также страдают и дети, и порой другие близкие. Найдите людей, которые вам помогут. Это могут быть как ваши близкие с сильным характером и моральными установками, так и специальные группы поддержки. Общаясь с такими людьми, вы поймете, что не одиноки и, возможно, найдете хорошие рекомендации. Делайте выводы.

После такого опыта и горького расставания есть большой риск снова попасть в аналогичные отношения. Но самодостаточным человеком манипулировать сложно, а заморачиваться тиран не привык – он ищет готовую «жертву». Выходите из этой роли, работайте над своей самооценкой.

«Положить конец бытовому насилию сложно. Но осознание того, что вы достойны лучшего, в совокупности с решимостью дает намного больше шансов на обретение счастья», – резюмирует психолог.

А мы добавим: если у вас настолько все плохо, что дело дошло до рукоприкладства, немедленно обращайтесь к специалистам. Снимайте побои, берите справку и идите в «органы» – правоохранители разберутся с вашим мучителем по букве закона. Это поможет вам наконец возложить всю ответственность на настоящего виновника ваших бед и освободит от паутины, которой вам так долго закрывали глаза и запечатывали уши, чтобы скрыть очевидное.