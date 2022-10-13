Три главные ошибки в борьбе со стрессом

Некоторые методы справиться с тревогой не то что не работают, а наоборот, приводят к еще более фатальным последствиям. Об этом пишет Infox.ru.

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В частности, многие люди, сталкиваясь со стрессом и депрессией, привыкли спасаться от этого «дедовским» способом – рюмкой-другой.

По словам врача-психиатра Марины Кинкулькиной, это очень опасный способ. В интервью порталу Doctorpiter.ru она отметила, что в первую очередь надо понимать, что алкогольное опьянение пройдет, а тревога останется, как и нерешенные проблемы, которые и вызвали эту тревогу.

К тому же при частой депрессии частые возлияния грозят превращением этого метода в зависимость, обратный путь из которой бывает очень долгим и непростым.

Помимо этого, специалист считает, что попытка забыть тревогу и неприятности с помощью активных занятий спортом тоже быть чревата. Возможно, многие часы в спортзале и позволят избавиться от дурных мыслей, но еще и способны надорвать здоровье и подсадить сердечко. Так что, спортом тоже злоупотреблять нельзя – особенно в варианте с места в карьер, без всякой подготовки.

И, наконец, самый легкий способ избавиться от тревожности – прием успокоительных препаратов, которые посоветовали знакомые или о которых прочитали в интернете. Это тема вообще очень опасна. Если лекарства прописывал не врач, можно запросто угробить сердце, печень, почки и другие внутренние органы. Особенно если не знать допустимой дозы. Ну, и никто не отменял привыкание к таким препаратам, на которые очень легко подсесть и очень сложно с них «спрыгнуть».