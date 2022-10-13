Острый стресс: как помочь себе пройти через трудности

Многие из нас сейчас находятся в сложном состоянии испуга и неопределенности. Как помочь себе справиться с острым стрессом? Как облегчить переживания? Об этом и не только рассказывает врач, психолог телесно-ориентированный терапевт Анна Протасова.

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Острый стресс — переживание, в котором мы не знаем, как себя вести, чувствуем свою растерянность и беспомощность. Такие события радикально меняют жизнь.

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Если немного упростить, у нас только два варианта:

Зафиксироваться в травме. Прожить ситуацию и стать сильнее. Как это сделать — читайте дальше.

Выход эмоций

Возможно, вас раздражают бесконечные предложения помедитировать и последить за дыханием. Конечно, в момент сильных переживаний лучше дать телу «отработать» кортизол и адреналин, выплеснуть ярость и недовольство.

Побегать;

Побить подушку / грушу;

Попрыгать на месте. Пара простых способов:

Можно выбрать любую активность, которая приносит вам удовольствие, наша цель — увеличить частоту сердечных сокращений, то есть предпочитаем в первую очередь кардионагрузку. Активность лучше сделать регулярной: необязательно упахиваться в спортзале, но медленная прогулка до работы точно поможет чувствовать себя стабильнее.

Миксер

Телесная терапия — относительно молодое направление психологии, которое изучает связь эмоций и тела и имеет научно доказанную эффективность. Итак, миксер — одна из самых эффективных практик для проживаний острых эмоций на опыте тысяч девушек.

Закройте глаза и в деталях представьте ситуацию, которая вызывает в вас сильные эмоции — обратите внимание на изменения, произошедшие с телом. Теперь сожмите кулаки, задайте импульс и начните трястись изо всех силах. Когда почувствуете, что эмоции нарастают, закройте рот руками и кричите изо всех сил. Практика займет у вас всего пару минут, но вы гарантированно почувствуете приятную опустошенность и расслабление.

Контроль

Ситуации кардинальных перемен серьезнее всего бьют по нашим болевым точкам. Например, если вы склонны все контролировать, то вам очень важно вернуть себе власть хотя бы на базовом уровне — например, не складировать грязную посуду и по возможности не отказываться от привычного расписания.

Для более продвинутых — распишите себе все возможные варианты развития ситуации и обдумайте свои действия. Варианты должны быть разными — как самые простые и благоприятные, так и пугающе-леденящие. Так вы поймете, что у вас есть план действий и на случай апокалипсиса. Дает уверенность и опору, правда?

Сон

Во время сильных переживаний можно перестать спать — это усиливает стресс и делает нас более эмоционально уязвимыми. Обязательно оставляйте себе время на сон. Во время стресса нам наоборот нужно спать больше обычного, чтобы восстанавливаться.

Принять ванну с магниевой солью перед отходом ко сну;

Использовать аптечные успокаивающие фитосборы и препараты для улучшения сна, которые отпускаются без рецепта. Строго по инструкции. Если вы тревожитесь и не можете уснуть, есть пара простых советов:

В практике психолога часто встречается возражение: какая ванна с солью, вокруг рушится мир! Но именно эти 10 минут на себя помогут стойко и уверенно проходить через трудности.

Совместное проживание

Постарайтесь не закрываться от близких: во время стресса особенно важно чувствовать себя не в одиночестве. Проговорите свои чувства и эмоции с любимыми людьми, чтобы разгрузить психику. Также важно сохранять телесный контакт: телу необходимо ощущать, что вы не брошены в одиночестве — от этого улучшится и эмоциональное состояние.

Голову вверх!

Замедлить психику и немного расслабиться в моменты острой паники поможет простая практика: выйдите на улицу, расслабьте шею и понаблюдайте за небом. Дело в том, что большую часть времени мы проводим с зажатой шеей и опущенной вниз головой, что приводит к головным болям и «ускоряет» психику. Так вы сможете немного успокоиться и вернуть себе чувство времени и момента.