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3 часа назад

Психолог Панфилова рассказала об отличиях тревожности и депрессии

RT на русском

Психолог Наталья Панфилова рассказала об отличиях тревожности и депрессии.

Психолог назвала отличия тревожности и депрессии
Фото: unsplashunsplash

«Тревожность от депрессии в самом начале не так просто отличить, если подходить к этому по формальным признакам. Здесь, конечно, имеет значение длительность. Один из основных критериев — насколько человек умеет адаптироваться к этой ситуации», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если человек тревожится, но не выпадает из социума, то это не клиническая депрессия.

Как отметила Панфилова, нередко под словом «депрессия» люди подразумевают плохое настроение, но в клиническом смысле это состояние, когда у человека нет сил приступить к работе или он постоянно откладывает выполнение важных задач.

Эксперт добавила, что диагноз вправе поставить только врач.

Ранее психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.

Психология,
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