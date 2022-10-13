Психолог назвала отличия тревожности и депрессии

«Тревожность от депрессии в самом начале не так просто отличить, если подходить к этому по формальным признакам. Здесь, конечно, имеет значение длительность. Один из основных критериев — насколько человек умеет адаптироваться к этой ситуации», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».