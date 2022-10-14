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2 часа назад

Главный психиатр Москвы Костюк: для борьбы со стрессом важно высыпаться

Газета.Ruиещё 1

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал в беседе с "Российской газетой" о нескольких способах, которые помогают бороться со стрессом. "В наше цифровое время бесконечный, неконтролируемый, а иногда деструктивный поток информации становится основным источником многих наших стрессов. Очень важно максимально ограничить себя от этого пагубного воздействия. Интернет-гигиена это не пустые слова", — заявил врач. Костюк также отметил, что важно высыпаться. При этом следует придерживаться формуле "засыпать сегодня, просыпаться завтра". Кроме того, по словам специалиста, важную роль играет физическая активность. Ранее исследование показало, что более половины россиян справляются со стрессом при помощи видеоигр.

Психиатр назвал способы защиты от стресса
Фото: pxhere.compxhere.com
Психология,Георгий Костюк,
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