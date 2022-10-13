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37 минут назад

Главный психиатр Москвы Костюк рассказал о способах защиты от стресса

RT на русском

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал о способах защиты от стресса.

Психиатр назвал способы защиты от стресса
Фото: pxhere.compxhere.com

«В наше цифровое время бесконечный, неконтролируемый, а иногда деструктивный поток информации становится основным источником многих наших стрессов. Очень важно максимально ограничить себя от этого пагубного воздействия. Интернет-гигиена, о которой говорят, это не пустые слова», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также необходимо высыпаться, причём действовать следует по формуле «засыпать сегодня, просыпаться завтра».

«Считайте, что каждые 30 минут сна до полуночи засчитываются за час здорового сна. И это, может быть, одно из самых главных правил. Не можете в течение нескольких ночей подряд заснуть? Не тяните с обращением к специалисту», — сообщил Костюк.

Он добавил, что важную роль играет и физическая активность.

Ранее психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.

Психология,Георгий Костюк,
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