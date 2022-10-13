Психиатр назвал способы защиты от стресса

«В наше цифровое время бесконечный, неконтролируемый, а иногда деструктивный поток информации становится основным источником многих наших стрессов. Очень важно максимально ограничить себя от этого пагубного воздействия. Интернет-гигиена, о которой говорят, это не пустые слова», — заявил он в беседе с «Российской газетой».