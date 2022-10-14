Основные этапы принятия потери близкого человека

Основные этапы принятия, через которые необходимо пройти людям, переживающим горе потери близкого человека, назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Фото: Мослента Мослента

«Признать факт потери, пережить боль потери, наладить окружение, в котором ощущается отсутствие умершего, выстроить новое отношение к умершему и продолжать жить», — перечислил он.

Долгов добавил, что переживание потери — стадийный процесс. Существует много классификации его стадий, но самая известная по психологу Элизабет Кюблер-Росс, где первая стадия — отрицание, далее гнев, торг, депрессия и принятие.