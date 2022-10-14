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1 час назад

Основные этапы принятия потери близкого человека

Мослента

Основные этапы принятия, через которые необходимо пройти людям, переживающим горе потери близкого человека, назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Основные этапы принятия потери близкого человека
Фото: МослентаМослента

«Признать факт потери, пережить боль потери, наладить окружение, в котором ощущается отсутствие умершего, выстроить новое отношение к умершему и продолжать жить», — перечислил он.

Долгов добавил, что переживание потери — стадийный процесс. Существует много классификации его стадий, но самая известная по психологу Элизабет Кюблер-Росс, где первая стадия — отрицание, далее гнев, торг, депрессия и принятие.

Эксперт предупредил, — если острое горе длится более года, или на любой из его стадий переживания достигают уровня непереносимости, необходима помощь специалиста.

Психология,Денис Долгов,
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