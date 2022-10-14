Названы лучшие способы отражения критики

«Но иногда хейтерам удается нажать на нужные "кнопки". Какие-то их слова залезают к нам в душу. Мы начинаем злиться и защищаться. В этом случае дело, скорее всего, не в том, что человек сказал о нас что-то ужасное, а в том, что под толстой броней ответного гнева и негодования скрывается наше опасение. Мы боимся, что этот человек может быть прав», — продолжила Кармин. В этом случае тоже не нужно разбираться с хейтером, нужно разбираться с самим собой, уточнила она.