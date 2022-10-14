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33 минуты назад

Названы лучшие способы отражения критики

Мослента

Способы грамотного отражения критики назвала в беседе с «Мослентой» сертифицированный коуч и бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности, автор программ личностного роста Мария Кармин.

Названы лучшие способы отражения критики
Фото: МослентаМослента

«Лучшее, что вы можете сделать с так называемым хейтом, направленным в ваш адрес, — это не обратить на него внимание или спокойно согласиться, включив самоиронию, будто ничего ужасного сказано не было», — посоветовала Кармин.

Хейтеру важно поддержание и развитие конфликта, поэтому самой неудачной реакцией может стать спор с ним, попытка доказать обратное, обида или обвинение, добавила она.

Специалист напомнила, что с критикой сталкиваются не только люди, которые сделали что-то плохо, но достигшие определенных высот, — например, построившие дом или добившиеся успехов в карьере. Критикуют последних обычно те, кто попросту им завидует, заметила собеседница «Мосленты».

«Хейтеры — это завистники. Им нравитесь вы или ваша жизнь, но они не могут в этом признаться ни вам, ни зачастую самим себе, так как это обнажит их собственную неустроенность и несчастье. Поэтому они и начинают искать в вас изъяны», — объяснила Кармин.

Столкнувшимся с хейтом успешным людям важно понять, что это всего лишь отражение конфликта критикующего с самим собой. Не нужно принимать его слова близко к сердцу, порекомендовала коуч.

«Но иногда хейтерам удается нажать на нужные "кнопки". Какие-то их слова залезают к нам в душу. Мы начинаем злиться и защищаться. В этом случае дело, скорее всего, не в том, что человек сказал о нас что-то ужасное, а в том, что под толстой броней ответного гнева и негодования скрывается наше опасение. Мы боимся, что этот человек может быть прав», — продолжила Кармин. В этом случае тоже не нужно разбираться с хейтером, нужно разбираться с самим собой, уточнила она.

Психология,
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