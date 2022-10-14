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10 минут назад

В чём женщины мыслят лучше мужчин? Новое исследование показало

Ferra.ruиещё 3

Большинство интеллектуальных задач люди разного пола решают примерно одинаково. Однако новое исследование показало, что есть исключения: женщины лучше находят и запоминают слова, чем мужчины.

В чем женщины мыслят лучше мужчин
Фото: Кадр из фильма "Предложение"Кадр из фильма "Предложение"

Исследователи из Бергенского университета в Норвегии проанализировали результаты 168 научных работ, посвящённых гендерным различиям в «вербально-эпизодической памяти», а также в словарном запасе. Вербально-эпизодической памятью называют способность вспоминать слова, которые встречались в прошлом.

Женщины показали преимущество в этих задачах. Интересно также то, что результаты исследований зависели от пола учёного. Учёные-женщины сообщали о большем преимуществе женщин, тогда как учёные-мужчины — о меньшем преимуществе женщин. В будущих исследованиях авторы надеются учесть предвзятость учёных.

Психология,
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