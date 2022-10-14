В чем женщины мыслят лучше мужчин

Большинство интеллектуальных задач люди разного пола решают примерно одинаково. Однако новое исследование показало, что есть исключения: женщины лучше находят и запоминают слова, чем мужчины.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Исследователи из Бергенского университета в Норвегии проанализировали результаты 168 научных работ, посвящённых гендерным различиям в «вербально-эпизодической памяти», а также в словарном запасе. Вербально-эпизодической памятью называют способность вспоминать слова, которые встречались в прошлом.