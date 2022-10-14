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54 минуты назад

Психолог дал советы, как поднять самооценку

Вечерняя Москва

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, как поднять себе самооценку.

Психолог дал советы, как поднять самооценку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что сначала надо признать, что такая проблема есть. Следующий шаг — начать ситуацию исправлять.

Первый шаг — думать о себе позитивно. Не стоит постоянно критиковать собственные действия, ругать себя из-за ошибок. Нужно почаще хвалить себя, отмечать любые победы и не забывать о своей уникальности.

Важно создать позитивный опыт вокруг себя. Людям с низкой самооценкой крайне важно мнение окружающих. Стоит отмечать комплименты, похвалы, благодарности от окружающих.

Психолог посоветовал не реагировать на замечания малознакомых людей, комментарии подписчиков, колкости и непрошеные советы, передает РИАМО.

Психолог Диана Лобанова предупредила, что долгий затяжной стресс может перерасти в психосоматические проблемы. Важно своевременно выйти из негативного состояния, передает ФАН.

Психология,Александр Шахов,
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