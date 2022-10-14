Психолог дал советы, как поднять самооценку

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, как поднять себе самооценку.

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Эксперт отметил, что сначала надо признать, что такая проблема есть. Следующий шаг — начать ситуацию исправлять.

Первый шаг — думать о себе позитивно. Не стоит постоянно критиковать собственные действия, ругать себя из-за ошибок. Нужно почаще хвалить себя, отмечать любые победы и не забывать о своей уникальности.

Важно создать позитивный опыт вокруг себя. Людям с низкой самооценкой крайне важно мнение окружающих. Стоит отмечать комплименты, похвалы, благодарности от окружающих.

Психолог посоветовал не реагировать на замечания малознакомых людей, комментарии подписчиков, колкости и непрошеные советы, передает РИАМО.