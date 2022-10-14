7 проверенных способов для поднятия самооценки

Россиянам рассказали, что необходимо делать, чтобы поднять себе самооценку. Социальный психолог Александр Шахов поделился главными истинами к принятию себя и своей личности.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Признание проблем с самооценкой

В первую очередь человек должен понять и признать, что у него есть проблемы с самооценкой, прежде, чем начать ее повышать.

Первый и второй шаг

Заключается в позитивном мышлении о себе и окружающих. По словам Шахова, стоит почаще хвалить себя, отмечать любые победы и не забывать о своей уникальности.

«Окружите себя близкими людьми. Если вы решили работать над своей самооценкой, заручитесь поддержкой – это может быть подруга, сестра или единомышленницы из чатов и форумов поддержки», – добавил Шахов.

Третий шаг

Человеку нужно научиться говорить «нет». Нужно уметь спрашивать себя: «Действительно ли это то, чего я хочу? Не противоречит ли это моим планам?» Не стоит бояться отказывать.

Четвертый шаг

Психолог рекомендует создать позитивный опыт. Людям с низкой самооценкой крайне важно мнение окружающих. Что можно сделать уже сейчас – вспомнить и записать минимум 50 положительных оценок себя.

Пятый шаг

«Будьте глухи к критике. Здесь я имею ввиду критику в широком смысле – замечания малознакомых людей, комментарии подписчиков, колкости и непрошеные советы», – посоветовал психолог.

Однако не стоит забывать, что критика может быть конструктивной, чтобы ее получить, человеку нужно выбрать себе авторитет – человека, мнению которого он будет доверять.

Шестой шаг

Не сравнивать себя с другими, а сравнивать с собой. Каждому есть, чем гордиться. Стоит завести дневник достижений и записывать туда все, чем можно гордиться.

Седьмой шаг