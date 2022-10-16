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2 часа назад

Травма свидетеля: как новости влияют на нашу психику

Даша Краснова

Если человек становится свидетелем опасной ситуации, у него может возникнуть психологическая травма, которую часто называют травмой свидетеля. По мнению психологов, сейчас травмирован каждый человек, наблюдающий за ситуацией в мире. "Рамблер" расскажет, что это такое.

Травма свидетеля: как новости влияют на нашу психику
Фото: unsplashunsplash

Травма свидетеля может возникнуть не только из-за непосредственного участия в трагических событиях, но из-за сильного вовлечения в ситацию, например, через интернет.

Как определить травму

  • Ситуация вспоминается ярко, даже спустя время
  • В похожих ситуациях возникают страх и тревога, но сочувствие к пострадавшим проявлять трудно
  • Появляется смутная тревога, связанная с бытовыми вещами.

Психика может проявить защитную реакцию и вытеснить травматическое событие, так что симптомы останутся, но человек забудет, что был свидетелем экстремального события.

Что сделать, чтобы стало легче

  • Сказать себе, что возникающие чувства нормальны.
  • Устроить себе информационный детокс и не смотреть ленту новостей. Например, на протяжении выходных.
  • Структурировать свое время и занимать себя бытовыми делами: уборкой, стиркой — или хобби.
  • Писать в интернете или в личном дневнике, формулировать свои переживания, вести дневник эмоций.
  • Говорить с людьми и делиться своими переживаниями с ними, помогать людям и запрашивать помомщь и поддержку.
  • Принимать ежедневные небольшие решения, которые позволяют чувствовать контроль над своей жизнью: куда пойти, что надеть, где поесть.
  • Превращать эмоции в продуктивные действия
  • Отдыхать вовремя и сбалансированно питаться, даже если кажется, что не хочется.
  • Не принимать судьбоносных решений в состоянии стресса.
  • Порабатывать свои чувства самостоятельно и с психотерапевтом.
Психология,
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