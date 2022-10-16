Травма свидетеля: как новости влияют на нашу психику

Если человек становится свидетелем опасной ситуации, у него может возникнуть психологическая травма, которую часто называют травмой свидетеля. По мнению психологов, сейчас травмирован каждый человек, наблюдающий за ситуацией в мире. "Рамблер" расскажет, что это такое.
Фото: unsplashunsplash
Травма свидетеля может возникнуть не только из-за непосредственного участия в трагических событиях, но из-за сильного вовлечения в ситацию, например, через интернет.
Как определить травму
- Ситуация вспоминается ярко, даже спустя время
- В похожих ситуациях возникают страх и тревога, но сочувствие к пострадавшим проявлять трудно
- Появляется смутная тревога, связанная с бытовыми вещами.
Психика может проявить защитную реакцию и вытеснить травматическое событие, так что симптомы останутся, но человек забудет, что был свидетелем экстремального события.
Что сделать, чтобы стало легче
- Сказать себе, что возникающие чувства нормальны.
- Устроить себе информационный детокс и не смотреть ленту новостей. Например, на протяжении выходных.
- Структурировать свое время и занимать себя бытовыми делами: уборкой, стиркой — или хобби.
- Писать в интернете или в личном дневнике, формулировать свои переживания, вести дневник эмоций.
- Говорить с людьми и делиться своими переживаниями с ними, помогать людям и запрашивать помомщь и поддержку.
- Принимать ежедневные небольшие решения, которые позволяют чувствовать контроль над своей жизнью: куда пойти, что надеть, где поесть.
- Превращать эмоции в продуктивные действия
- Отдыхать вовремя и сбалансированно питаться, даже если кажется, что не хочется.
- Не принимать судьбоносных решений в состоянии стресса.
- Порабатывать свои чувства самостоятельно и с психотерапевтом.