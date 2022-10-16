Травма свидетеля: как новости влияют на нашу психику

Если человек становится свидетелем опасной ситуации, у него может возникнуть психологическая травма, которую часто называют травмой свидетеля. По мнению психологов, сейчас травмирован каждый человек, наблюдающий за ситуацией в мире. "Рамблер" расскажет, что это такое.