"Не плачу ради ребенка": как сохранить спокойствие в семье

Мы живем в сложное время, когда общество разделено, в мире происходят ужасные события и нет никакой уверенности в том, что вот-вот станет лучше. При этом всем нам необходимо продолжать жить, ходить на работу, обеспечивать свою жизнеспособность и нести ответственность за своих детей.

Фото: unsplash unsplash

В новой серии подкаста "Активное согласие" психологом Марией Потудиной мы поговорили о том, как разговаривать с членами семьи и оставаться родителями своим детям. Многие взрослые избрали для себя путь подавления эмоций, но кажется мы находимся в моменте, когда игнорировать ситуацию больше невозможно.

Таймкод:

01.58 — Как в текущих обстоятельствах принимать решения

05.10 — Что делать с ощущением ошибки

06.33 — Как поговорить в паре, если вы по-разному реагируйте на стресс

10.27 — Почему наши партнеры не хотят брать за себя ответственность

13.25 — Про паникующих и отрицающих

19.00 — Ссоры во время, когда рушится мир

20.25 — Как общаться с детьми о том, что происходит сейчас

23.10 — Нужно ли говорить ребенку правду или лучше говорить метафорами

28.25 — Как дети переживают смерть

30.00 — Как выражать свои эмоции функционально

32.10 — Как выполнять свои обязанности во время разрушения мира

37.30 — Как не кричать на детей, если они не понимают, почему нужно менять жизнь

39.40 — Как помочь ребенку справиться с эмоциями

42.00 — Обсуждаем реакции взрослых родителей

45.10 — Есть ли счастье во время кризиса

50.10 — Диджитал гигиена: делать со стыдом и ощущением недостаточности

55.50 — Вы уехали и вам плохо, что вы вне контекста

58.10 — Насколько окей каждый день смотреть новости про ядерный гриб

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий