"Не плачу ради ребенка": как сохранить спокойствие в семье

Мы живем в сложное время, когда общество разделено, в мире происходят ужасные события и нет никакой уверенности в том, что вот-вот станет лучше. При этом всем нам необходимо продолжать жить, ходить на работу, обеспечивать свою жизнеспособность и нести ответственность за своих детей.
В новой серии подкаста "Активное согласие" психологом Марией Потудиной мы поговорили о том, как разговаривать с членами семьи и оставаться родителями своим детям. Многие взрослые избрали для себя путь подавления эмоций, но кажется мы находимся в моменте, когда игнорировать ситуацию больше невозможно.
Таймкод:
01.58 — Как в текущих обстоятельствах принимать решения
05.10 — Что делать с ощущением ошибки
06.33 — Как поговорить в паре, если вы по-разному реагируйте на стресс
10.27 — Почему наши партнеры не хотят брать за себя ответственность
13.25 — Про паникующих и отрицающих
19.00 — Ссоры во время, когда рушится мир
20.25 — Как общаться с детьми о том, что происходит сейчас
23.10 — Нужно ли говорить ребенку правду или лучше говорить метафорами
28.25 — Как дети переживают смерть
30.00 — Как выражать свои эмоции функционально
32.10 — Как выполнять свои обязанности во время разрушения мира
37.30 — Как не кричать на детей, если они не понимают, почему нужно менять жизнь
39.40 — Как помочь ребенку справиться с эмоциями
42.00 — Обсуждаем реакции взрослых родителей
45.10 — Есть ли счастье во время кризиса
50.10 — Диджитал гигиена: делать со стыдом и ощущением недостаточности
55.50 — Вы уехали и вам плохо, что вы вне контекста
58.10 — Насколько окей каждый день смотреть новости про ядерный гриб
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова