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1 час назад

Что такое осенняя хандра и как с ней справиться

Волгоградская правда

О борьбе с сезонной тоской рассказала волгоградский психиатр, кандидат медицинских наук Инна Замятина.

Что такое осенняя хандра и как с ней справиться
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам медика, временное сезонное снижение физической активности и эмоциональности – вполне нормальное явление для человека. Чтобы справиться с ним, лекарства не нужны.

"Надо дать себе возможность немного погрустить, признать свои чувства, – посоветовала главный внештатный специалист психиатр облздрава, завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии волгоградского медвуза Инна Замятина. – Выделите себе день на прогулки с семьей и просмотр любимых фильмов".

Она добавила, что в этот период нужно внести яркие акценты в привычную домашнюю обстановку и изменить привычный интерьер. Это компенсирует серость и уныние за окном.

Также в межсезонье важны гастрономические ощущения.

"Приготовьте себе любимое блюдо. Лучше то, которое обычно подаете на праздничный стол, – порекомендовала доктор. – Это поможет вызвать приятные воспоминания и ассоциации, а также восстановить эмоциональный фон".

Психиатр отметила, что осенняя хандра, как правило, длится не очень долго – от нескольких дней до 2–3 недель. При этом такое состояние значительного дискомфорта не приносит.

Однако если самостоятельно справиться с ней не получается, то следует проконсультироваться со специалистом.

Психология,
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