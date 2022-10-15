Доказано: избегание плохих новостей хорошо влияет на психику

Новое исследование показало, что здоровая диета и избегание плохих новостей помогли предотвратить тревогу и депрессию во время пандемии COVID даже лучше, чем общение с друзьями, соблюдение рутины или занятие хобби.

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Исследователи наблюдали за 942 взрослыми испанцами в течение одного года. Каждые две недели добровольцы оценивали уровни тревоги и депрессии. В конце учёные проанализировали, какое поведение было связано с меньшим количеством симптомов тревоги/ депрессии.