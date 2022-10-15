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1 час назад

Доказано: избегание плохих новостей хорошо влияет на психику

Ferra.ru

Новое исследование показало, что здоровая диета и избегание плохих новостей помогли предотвратить тревогу и депрессию во время пандемии COVID даже лучше, чем общение с друзьями, соблюдение рутины или занятие хобби.

Доказано: избегание плохих новостей хорошо влияет на психику
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи наблюдали за 942 взрослыми испанцами в течение одного года. Каждые две недели добровольцы оценивали уровни тревоги и депрессии. В конце учёные проанализировали, какое поведение было связано с меньшим количеством симптомов тревоги/ депрессии.

Оказалось, что справиться с пандемией помогло соблюдение здоровой/ сбалансированной диеты, отказ от слишком частого чтения новостей о COVID, физические упражнения, пребывание на открытом воздухе и питьё достаточного количества воды.

Психология,
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