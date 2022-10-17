Топ-5 признаков депрессии назвала психолог

Психолог, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко рассказала о пяти признаках, указывающих на развитие депрессии.

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Прежде всего речь идет об агрессии, направленной на себя. При этом человек «окутан» страданием и душевной болью, замечает пониженный уровень интереса к жизни.

В перечень входят признаки длительного психомоторного возбуждения или заторможенности. Бессонница и дневная сонливость также могут указывать на начало депрессии.