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1 час назад

Топ-5 признаков депрессии назвала психолог

Passion.ru

Психолог, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко рассказала о пяти признаках, указывающих на развитие депрессии.

Топ-5 признаков депрессии назвала психолог
Фото: Passion.ruPassion.ru

Прежде всего речь идет об агрессии, направленной на себя. При этом человек «окутан» страданием и душевной болью, замечает пониженный уровень интереса к жизни.

В перечень входят признаки длительного психомоторного возбуждения или заторможенности. Бессонница и дневная сонливость также могут указывать на начало депрессии.

Психолог добавила, что необходимо обратить внимание на ресурс человека. При депрессии он активно падает, сопровождаясь нехваткой сил на любую деятельность.

Психология,
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