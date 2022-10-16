Стало известно, как бесплатно попасть к психиатру

За последние несколько месяцев многие, чего уж скрывать, ощутили потребность обратиться за помощью к психологу или психиатру — нервишки успокоить. Но есть и хорошие новости — помощь специалиста можно получить бесплатно, по ОМС. Для этого нужно не стесняться обратиться в регистратуру ближайшего психоневрологического диспансера, где вас смогут записать к врачу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Между психологом и психиатром есть разница. Главное отличие — психолог не может выписывать лекарства, он скорее про поговорить. Психиатр же — врач, и он может выписать рецепт (если сочтёт нужным). Ну и диагноз поставить, если решит, что пациент болен.

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Из-за этой разницы государство не может оплачивать консультации психологов по ОМС, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Некоторым, правда, повезло. Бесплатные психологические услуги могут получить москвичи — там работает служба психологической помощи населению (МСППН). Предусмотрено, что в год каждый пациент может получить столько помощи, сколько решит психолог.

Получить помощь психиатра в России гораздо проще. Записаться к нему бесплатно можно практически в любом регионе.

Не нужно искать у себя каких-то особых психических отклонений, чтобы пойти в медучреждение. Поводом может быть просто повышенная тревожность или подавленность.

Особенно важно быстро обратиться к медикам, если человек ощущает зацикленность на каком-либо вопросе, навязчивые страхи и депрессию, которые не проходят уже несколько недель, или если с ним случаются панические атаки. Когда всё это сопровождается телесными проявлениями (сдавленность в груди, аритмия) и мешает нормально жить — бегите срочно к врачу.

«Психические и соматические заболевания часто взаимосвязаны, и следствием соматического заболевания (например, эндокринных нарушений, онкологии и т.д.) могут быть психические расстройства разной степени выраженности. И наоборот», — предупредила президент Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, директор центра психологической помощи Людмила Полянова.

Как записаться

Чтобы записаться на первичный приём, нужно прийти в регистратуру ближайшего психоневрологического диспансера с паспортом.

Кстати, там нужно будет указать, кому из ближайших родственников или знакомых пациент может доверить сведения о своём здоровье — информацию о диагнозе, а также о том, что человек обратился за медпомощью или проходит лечение.

Нам тут точно помогут?

Вот что покрывает программа государственных гарантий:

первичную специализированную медпомощь;

диспансерное наблюдение (если поставили диагноз и положили лечиться);

стационарное наблюдение (если предписали ходить к врачу, чтобы следить за лечением);

проведение диагностики.

Иногда для диагностики могут подключить клинического медицинского психолога — для возможной коррекции психиатрического лечения.