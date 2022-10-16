Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
53 минуты назад

Врачи назвали способы избавиться от фобий

Национальная Служба Новостей

Врачи называют фобии тревожно-фобическими расстройствами. При этих нарушениях психического здоровья возникает боязнь ситуаций, которые в момент страха не представляют опасности. От обычного страха фобии отличаются своей иррациональностью и необоснованностью, заявил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков.

Врачи назвали способы избавиться от фобий
Фото: nsn.fmnsn.fm

По словам эксперта, фобиям наиболее подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, с повышенной тревожностью.

«Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки», — рассказал Сергей Поздняков в интервью «Известиям».

Если появилось хроническое тревожное состояние, депрессия и приступы панических атак, которые сопровождаются повышением давления, слабостью и бессонницей, найти причины такого состояния и поможет их устранить психотерапевт или психолог.

Психология,Сергей Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители