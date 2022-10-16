Врачи назвали способы избавиться от фобий

Врачи называют фобии тревожно-фобическими расстройствами. При этих нарушениях психического здоровья возникает боязнь ситуаций, которые в момент страха не представляют опасности. От обычного страха фобии отличаются своей иррациональностью и необоснованностью, заявил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков.

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По словам эксперта, фобиям наиболее подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, с повышенной тревожностью.

«Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки», — рассказал Сергей Поздняков в интервью «Известиям».