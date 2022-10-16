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43 минуты назад

Сначала душ, потом идеи: ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность мыслей

Вечерняя Москва

Американские ученые опубликовали результаты эксперимента, согласно которому самые простые дела, отвлекающие от будничной рутины, способны сподвигнуть человека на творческие прорывы.

Ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Суть эксперимента проста: ученые попросили испытуемых придумать необычные методы использования простых предметов. Добровольцам показали два разных видео. Одно было скучное и монотонное, другое — более энергичное и увлекательное. Те, кто просмотрел второе видео, придумали гораздо больше идей, чем первая группа.

Видео дня

Ученые дали явлению этому название — «эффект душа»: умеренно развлекательное отвлечение от рутины способно пробудить человеческий мозг к интенсивному генерированию мыслей. И, кстати, простой поход в душ относится именно к такому роду отвлечения.

— Человек лучше генерирует креативные идеи, когда думает о позитивном и интересном. «Эффект душа» хорошо описывает это явление. Чтобы направить мысли в нужное русло, важно уметь абстрагироваться — переключиться, — отмечает член Ассоциации клинических психологов Евгения Лютова. — Расшевелить свою креативность можно элементарной практикой рисования с закрытыми глазами. Человек изображает что-то на бумаге, затем смотрит и думает, на что это похоже. Это может быть совершенно несвязный рисунок, но в этот момент срабатывает креативный участок мозга и генерирует новые идеи, — рассказала Евгения Лютова.

Психологи советуют игру с ассоциациями: из четырех случайных слов объединяем три по одному признаку.

— Используйте такие практики, усложняя их постепенно. Результаты вы увидите очень скоро, — заключила эксперт.

Дмитрий Левочкин, президент Фонда поддержки и развития современного искусства:

— У многих художников есть особенный способ придумать идею для картины. Мы идем на улицу и пишем обо всем, что видим. Более талантливые делают это в стихах, я в прозе. Потом мы соединяем получившиеся записи и рисуем на их основе впечатления-картины. Получается некий синтез наших мыслей и природы в одном изображении.

ФАКТ

Для того чтобы мыслить креативнее, ученые предлагают поменять путь до работы и график жизни. Также должна помочь даже самая простая и несложная смена рабочей обстановки и привычных ежедневных действий.

Психология,Евгения Лютова,
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