Ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность

— Человек лучше генерирует креативные идеи, когда думает о позитивном и интересном. «Эффект душа» хорошо описывает это явление. Чтобы направить мысли в нужное русло, важно уметь абстрагироваться — переключиться, — отмечает член Ассоциации клинических психологов Евгения Лютова. — Расшевелить свою креативность можно элементарной практикой рисования с закрытыми глазами. Человек изображает что-то на бумаге, затем смотрит и думает, на что это похоже. Это может быть совершенно несвязный рисунок, но в этот момент срабатывает креативный участок мозга и генерирует новые идеи, — рассказала Евгения Лютова.