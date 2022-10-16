Как привлечь к себе внимание других людей — 8 трюков

Универсального для всех и каждого рецепта привлечь к себе внимание нет. Потому что все мы разные: у нас могут быть разный пол, возраст, телосложение, культурные и прочие особенности; разные стилевые психотипы, определяющие наши предпочтения в одежде, и разные стратегии личности, помогающие нам делать выбор.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Внимание может потребоваться в разных ситуациях: при выступлении на экономическом форуме, к примеру, нам требуется один тип внимания, а на свидании — совершенно другой.

Видео дня

Удачный образ

У него есть три важные составляющие:

гармония (хорошо сидит, украшает, отвечает требованиям носителя наряда);

уместность (подходит к ситуации, понятен окружающим);

актуальность (образ не должен быть безнадёжно устаревшим).

Соблюдая три эти правила, можно не только обратить на себя внимание, но и сразу произвести нужное впечатление.

Личный стиль

По отношению к удачному образу это следующая ступень. Помимо гармонии, уместности и актуальности, личный стиль включает в себя стигматизацию образа или отдельного его элемента, который у окружающих ассоциируется с определённой персоной.

Это может быть аксессуар, без которого сложно представить конкретного человека (М. Боярский и шляпа, усы С. Дали или броши М. Олбрайт) или концепция (Д. Депп, С. Джобс, М. Тэтчер и др.). Это то, что даёт понять окружающим: «Он особенный» (или она).

Если у вас есть свой стиль, вы никогда не будете задаваться вопросом: «Как обратить на себя внимание?»

Этой хитростью пользуются многие звёзды, придерживаясь униформы, которая зачастую формирует медийный образ популярного человека.

Цвет

Мощнейший и древнейший триггер, воздействующий на сознательное и бессознательное — цвет. Он был до вербального взаимодействия древних людей, актуален и сейчас. Видя цвет, человек мгновенно реагирует. Вы ещё не успели подумать, а мозг за вас уже всё решил: приятно, неприятно, опасно или нет, контактировать с этим «цветным объектом» или не стоит.

Но цвет нужно уметь правильно использовать в рамках создания удачного образа. Тона, помогающие в одних сферах жизни, могут сыграть дурную шутку в других: нельзя выступать на федеральном экономическом форуме и идти на свидание в одном и том же.

Акценты

Акцентом может быть что угодно: и цветовое пятно, и примечательный аксессуар с необычной фактурой или формой. Главное — правильно эти акценты расставить. Их не должно быть слишком много. Они должны находиться в тех местах (или рядом с ними), к которым вы хотите привлечь внимание.

Креативность

Даже в «царстве жёсткого дресс-кода» есть место для творческой инициативы. Представим, что все вокруг вас одеваются в синее, а броские акценты разрешены лишь за пределами рабочего места. Чтобы выделиться в этом «офисном море», купите костюм не просто синего, а сложного синего цвета. Сложные цвета всегда обращают на себя внимание и смотрятся дороже на фоне простых тонов.

"Первое впечатление о человеке формируется за считаные секунды. В этот момент можно привлечь к себе нужное внимание. Оно зависит от трёх факторов", - психолог, преподаватель кафедры «Психология» университета «Синергия», гештальт-терапевт, гештальт-ко.

Речь

Голос. Здесь значение имеют и тембр, и интонация, и скорость произношения. Говорите твёрдым, спокойным и ровным голосом. Чуть громче, чем обычно. Но слишком громкая речь может испугать слушателя или вызвать агрессию по отношению к «раздражителю».

Слова. Нужно произносить чётко, чеканно. Скорость произношения – невысокая – важна как для собеседника/собеседников, так и для говорящего. Для последнего невысокая скорость речи даёт возможность «перевести дух», справиться с волнением, собраться с мыслями.

Предложения. Лучше формулировать коротко. Ваши слова, как и в целом ваша речь, должны быть максимально понятны.

Дыхание. Физическое и психологическое состояние определяется дыханием. Ровное дыхание – спокойное состояние. Учащённое, прерывистое в совокупности с попытками его нормализовать считывается как волнение или тревога.

Интонация. Интонация в конце предложения должна идти вверх, а не вниз, как нас учили. Даже в повествовательном предложении. Это помогает «подогреть» интерес аудитории, которая ждёт продолжения, а для этого им придётся задать вопросы. То есть они сделают вклад в развитие беседы. Мы ценим то, во что вкладываем свои усилия.

Настроение

Окружающих привлекают люди с позитивным настроем. Поддерживать его в себе, с одной стороны, трудно. Ведь наше настроение зависит от многих факторов, и не всегда радостных. С другой стороны, когда мы произносим фразу с позитивным настроем, мы можем поддержать сами себя.

Комплимент

Речь пойдёт не о банальном «Вы хорошо выглядите».

Комплимент – это мнение о человеке, которое ему приятно и неожиданно услышать, без лести.

Суть: отметить качество характера, особенность деятельности или поведения. Не следует говорить об особенности внешнего вида. Во-первых, этим вы никого не удивите, а, во-вторых, можете попасть впросак.

Например, в течение первых пяти минут разговора собеседник слушал вас, задавал вопросы, но его «дёргали» с какими-то делами. И он без ущерба для разговора с вами справлялся с таким объёмом. Сделайте комплимент, обязательно с глаголом в предложении: «Я обратил внимание, что вы можете одновременно справляться с таким объёмом дел без ущерба для них. Меня поражает ваша работоспособность/скоординированность/многозадачность».

Если собеседник долго думает, прежде чем ответить на ваши вопросы, можно сделать следующий комплимент: «Я отметил, что вы очень основательно подходите к решению вопросов».

Очень важно подчеркнуть, что именно вы отметили эти положительные особенности собеседника, а не использовали безликие банальные характеристики. Кроме того, в комплименте подчёркивается индивидуальность собеседника. Мы как бы говорим ему: «Я вижу тебя, я отличаю тебя от других». Каждому человеку очень важно быть «увиденным», важно быть замеченным. И тогда не останетесь незамеченным вы.