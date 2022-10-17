4 важных правила, чтобы справиться с осенней и зимней хандрой

Изменение режима дня поможет побороть апатию и тревожность.

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По статистике, с осенней и зимней хандрой ежегодно сталкиваются около 20% жителей России. Причины сезонной депрессии давно известны: световой день уменьшается, организм сталкивается с дефицитом витамина D, холод заставляет одеваться теплее и вместо активных прогулок хочется просто поуютнее укутаться в одеяло.

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Многие усугубляют состояние, увеличивая потребление кофе и алкоголя. Кажется, только так можно проснуться утром и расслабиться вечером. Но психологи и специалисты считают, что это худший из возможных сценариев. И кофеин, и алкоголь относятся к депрессантам, а значит, рано или поздно усугубит апатию и хандру.

Есть более эффективные способы справиться с сезонной депрессией.

Начните вставать пораньше

Ученые выяснили, что в период, когда солнце встает поздно, а заходит рано, человеку особенно важно дольше находиться на свежем воздухе в период с 6 до 10 утра. Заведите будильник на полчаса пораньше и пройдитесь пешком, так вы усилите выработку эндорфинов, наладите гормональный фон.

По оценкам специалистов, даже в пасмурный день свет на улице в 500—1000 раз ярче, чем в офисе или дома.

Высыпайтесь

Увеличив световой день ранним подъемом, постарайтесь приучить себя отправляться в постель немного раньше обычного. Полноценный сон поможет организму отдыхать, восстанавливать баланс гормонов и справляться с угнетенным состоянием.

Придерживайтесь режима даже на выходных, это позволит не сбить циркадные ритмы и чувствовать себя значительно бодрее.

Гуляйте

Движение активирует выработку эндорфинов, активно борется с апатией и укрепляет иммунитет. Поэтому осенью и зимой особенно важно добавить активности: самый простой вариант — прогулки. Старайтесь ходить хотя бы час в день, это нормализует сон, заставит мозг активнее работать, снизит тревожность.

Измените рацион

Зимой особенно тянет на тяжелую жирную пищу, так заложено долгими веками эволюции: организм посылает сигнал, что пора запастись к долгим холодам. Но сейчас эта потребность не актуальна, а вредная еда может усугубить депрессивное состояние, сделать вас более тревожным и сонным.

Постарайтесь разнообразить меню блюдами, которые содержат аминокислоту триптофан: молочные продукты, рыба, бананы, финики, соя, орехи, арахис, авокадо, фенхель, розмарин, темный шоколад и медленные углеводы.