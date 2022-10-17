Пять приемов, чтобы начать выступление

Тренеры бюро подготовки публичных выступлений Глагол подготовили простые рабочие инструменты, которые помогут захватить внимание аудитории в самом начале выступления.

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Почему «Здравствуйте, меня зовут…» не работает

Хорошее вступление захватывает внимание аудитории и вызывает доверие к спикеру. Если вам с самого начала удалось заинтересовать зрителя — он ожидает продолжения и готов внимательно вас слушать.

Многие спикеры плохо представляют, как начать, и плавно перейти от вступления к теме. Появляются штампы — избитые фразы вроде «Здравствуйте, меня зовут… в течение 10 лет я занимаюсь … и сегодня я расскажу, как …». Такое начало часто встречается у спикеров, поэтому не помогает расположить к себе аудиторию.

Есть и другие штампы для вступлений:

Как вам меня слышно?

Давайте узнаем, кто сегодня в зале. Поднимите руку те, кто…

Я редко выступаю, поэтому волнуюсь. Похлопайте мне, чтобы не было страшно.

Обычно то, что я буду рассказывать вам сейчас, я говорю на трехдневном тренинге. Сегодня у нас только 30 минут, поэтому не будем терять времени.

Любой из этих приемов нейтрален сам по себе. Они превратились в информационный шум из-за того, что повторяются из выступления в выступление. Слушатели не обращают на них внимания, а вы упускаете возможность произвести впечатление в первые минуты.

Вы можете выделить свое вступление на фоне многих других, если расскажете что-то запоминающееся — это зрители и будут потом пересказывать своим друзьям. Без опыта сложно придумать такие заходы, поэтому тренеры бюро «Глагол» сделали подборку приемов для начала выступления.

Начните с утверждения

Спикеры в России редко начинают свои выступления с главной мысли, но этот прием стоит попробовать. Вместо приветствия начните сразу с сути — емкого утверждения, которое вы раскроете по ходу выступления.

«Послушайте, школа умерла. И если новая школа не возродится, то можете готовиться к третьей мировой войне» — так Михаил Казиник начал свое выступление на TED. Он применил сразу два приема: погрузил слушателей в контекст и выделил себя на фоне других спикеров.

Начните с истории, в которой слушатели узнают себя

Одно выступление Брайана Стивенсона на TED помогло собрать 1,3 млн долларов. Это же выступление установило рекорд по длительности аплодисментов. Стивенсон говорил о недостатках судебной американской системы и о дискриминации.

У речи Брайана долгое вступление — четверть выступления спикер устанавливал контакт со слушателями. Он вызвал доверие у аудитории благодаря тому, что пять минут в начале рассказывал личную историю о том, как его бабушка в каждом внуке видела индивидуальность. Только после этого Стивенсон стал говорить о несправедливости суда в США.

Не обязательно рассказывать личную историю. Начните с рабочей ситуации или кейса. Выступление Марка Робера начинается с рассказа о результатах A/B теста: он попросил своих подписчиков сыграть в простую игру и запрограммировать движение машинки. На самом деле игры было две: в одной после неудачной попытки игрок пробовал снова, в другой — в случае проигрыша игрок терял баллы.

Заметьте, Робер не стал демонстрировать экспертность и описывать, как он раскатал А/В тест на репрезентативной выборке, а адаптировал контент под слушателей, которые мало разбираются в теме.

Разорвите шаблон

Чтобы выделить себя на фоне других спикеров, сделайте что-то отличное от них — сломайте шаблон, который они используют. Например, вместо официального приветствия на деловой конференции начните с личной истории. Или покажите видео, если все начинают рассказом. Если у каждого есть подготовленная презентация со слайдами, рисуйте на доске по ходу выступления. Передвигайтесь по сцене, спускайтесь в зал, измените способ подачи информации и подумайте об уникальности контента.

Хороший пример разрыва шаблона — начало выступления Аллы Филиной, футбольного тренера и сооснователя Академии футбола. Спикер появляется на сцене с коробкой в руках и рассказывает зрителям, что внутри находится лучшее, что придумал человек. При этом Алла не называет, что именно находится внутри. «Это то, что помогает нам находить себя. То, что помогает нам быть свободными» — девушка создает интригу и вызывает интерес у слушателей.

На форуме «Будь больше, чем юрист» выступил юрист Дмитрий Гриц с темой «Новые тренды отбора молодых сотрудников. Как увидеть “звезду”?». На первом же слайде его презентации было написано слово «Никак». А дальше — черный экран, конец презентации. Спикер в самом начале ответил на поставленный вопрос. Таким способом он сломал шаблон.

Процитируйте высказывание

Цитировать можно не только Платона или Сократа. Вы можете начать выступление с высказывания любого человека: Варламова, Лебедева, Дудя, известного эксперта в вашей области или просто коллеги, если это встреча с командой.

Алена Луговцова – психолог и создатель сообщества «Архитекторы мечты». Свое выступление на TEDxNiamiha она начала с цитаты Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Далее Алена развивает мысль о важности мечты и этим завоевывает внимание зала.

Огромный плюс этого приема — его непопулярность. Спикеры в России очень редко начинают выступления с него. Поэтому используйте — прием вас выделит на фоне других выступающих.

Дайте задание зрителям

Предложите вашим зрителям совершить действие. Не нужно давать какое-то сложное задание, которое требует много действий, — попросите сделать что-то простое. Например, покажите картинку, а зрители пусть предположат, что на ней изображено. Или дайте аудитории два варианта и попросите выбрать один.

В начале своего выступления на TED социальный психолог Эми Кадди просит зрителей вспомнить, какие позы они принимают наиболее часто: съеживаются, горбятся или раскидывают руки в стороны. Эми просит обратить на это внимание и после изменить свою положение своего тела. Каждый из слушателей выполняет несложное действие и вовлекается — становится интересно, что будет дальше.

Вы можете научиться создавать эффективные выступления на офлайн-курсе бюро Глагол. Тренеры объяснят, как создавать успешные выступления из раза в раз и покажут полезные приемы.

Для установления контакта со зрителем есть и другие фишки

В качестве бонуса предлагаем вам добавить в выступление еще несколько несложных приемов.

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Сошлитесь на предыдущего спикера

Сделайте ссылку на того, кто выступал перед вами, будто вы подхватываете его тему в начале своего выступления. Аудитория увидит, что вы слушаете своих коллег и чувствуете себя уверенно, а не читаете по листочку. К тому же, этот прием не требует подготовки.

Вспомните общий опыт аудитории

Напомните слушателям о каком-то событии, которое известно всем присутствующим в зале: событие в компании или отрасли, законопроект, который всех затронул, значимый факт в прошлом или объединяющий людей одного возраста опыт. Чтобы начать, используйте фразы: «Помните, как...» или «Вы уже знаете, что...».

Предложите слушателям пересесть ближе

Если вы встречаетесь со своими слушателями в офлайн-формате, предложите им занять первые ряды и не садиться далеко. При этом постарайтесь подсветить им пользу этого действия — например, так им будет проще передавать друг другу материалы презентации, которые вы пустите по рядам.

Найдите, чем занять паузу в начале

Особенно полезно подумать, чем занять паузу в начале, когда вы встречаетесь со слушателями онлайн. Вряд ли все присоединятся вовремя, поэтому лучше заранее подумать, что вы будете делать, пока ждете опаздывающих.

Подготовьте видеоролики по теме или рекламу вашей компании, которые вы покажете. История на отвлеченную тему — тоже отличный вариант занять слушателей.

Задача хорошего вступления увлечь слушателей и настроить их пообещать им интересное выступление. Тогда они настраиваются внимательно слушать.