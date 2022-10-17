Какие сотрудники чаще всего опаздывают на работу и почему

Более 70% россиян никогда не опаздывают на работу. Это следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob. За 13 лет количество пунктуальных работников увеличилось вдвое. Чаще всего опаздывают на работу молодые сотрудники в возрасте до 34 лет. Респонденты старше 45 лет, напротив, отличаются максимальной пунктуальностью.

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О чем говорят постоянные опоздания и как с ними бороться, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты.

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«Опаздывать человек может как минимум по двум причинам. Тому виной могут быть особенности его личности и особенности его социального окружения. Ведь в некоторых коллективах или в кругу близких людей бывает просто принято опаздывать, это нормально и прилично. Хорошо, если человек это осознает, и опоздания не становятся его привычкой и чертой характера», – говорит психолог, старший преподаватель КИУ им. Тимирясова Алексей Фуреев.

По словам коуча, члена Ассоциации Карьерных Консультантов Павла Куваева, если не брать во внимание редкие форс-мажоры, то частой причиной опозданий может являться низкая ответственность и слабая вовлеченность сотрудника. Откуда она появляется? «Тут надо исследовать два поля – самого сотрудника и его работодателя, – уверен коуч. – Если говорить о сотруднике, то, возможно, он когда-то сделал неверный выбор профессии или, как вариант, является участником конфликта в команде, решает неподъемные для него задачи или его тяготят семейные неурядицы. Все это может являться причиной снижения внутренней мотивации к развитию, причиной обесценивания актуальной деятельности. Как следствие – возникают частые опоздания».

Работодатель, как считает Павел Куваев, также может быть причиной, по которой сотрудник начал опаздывать на работу и нарушать общую дисциплину. Тут все начинается с корпоративной культуры и того внимания, которое компания оказывает своим работникам. «Если акционеры и менеджмент заинтересованы в конкретных результатах, то их ключевой фокус должен быть на команде, которая этот результат генерирует, – говорит эксперт. – Возможно, проект, который человек готовил, не был по достоинству оценен менеджментом. Сотрудник потерял мотивацию и веру в свое развитие в этой компании, а апатия и обида стали причинами частых опозданий».

По мнению экспертов, психологический портрет постоянно опаздывающего человека выглядит так: это очень смелый, целеустремленный, обладающий определенной долей управленческого таланта человек. «В самом деле, разве может трусливый человек опоздать на встречу с важными для него людьми, может ли человек без цели быть постоянным в своих опозданиях, а не умеющий управлять людьми – сколько он продержится на рабочем месте, если будет опаздывать регулярно? То есть в обычной жизни таланты опаздывающего человека реализуются не в полной мере, и он вынужден как бы брать дополнительную нагрузку, создавая себе дополнительные трудности – опаздывая», – говорит Алексей Фуреев.

По словам психолога, психотерапевта Андрея Смирнова, проблема может оказаться и родом из детства. «Видимо, ребенок был подвержен гиперопеке, ему многое прощалось, многое дозволялось, он мог быть единственным ребенком в семье и в результате у него даже подсознательно сложилось ощущение, что это не он вращается в мире, а мир вращается вокруг него, – говорит специалист. – Отсюда во главе угла становится личный комфорт, а удобство других людей отходит на второй план. Из этого логически вытекает и непунктуальность. «Пусть мир подождет, а я как смогу, так приеду», – такая получается установка. И совершенно понятно, что подобная установка вызывает раздражение и гнев людей, которые вынуждены испытывать неудобства из-за опозданий подобной личности».

Теорий на этот счет хватает, говорит Андрей Смирнов. «Британские ученые даже договорились до того, что причины опозданий могут лежать в нарушении мозговой деятельности, с чем я могу согласиться только отчасти. Известно, что при реальной клинической депрессии может изменяться восприятие времени, оценка времени, и в таком случае нужно лечить основное заболевание у психиатра или врача-психотерапевта. Но это все же крайний случай. Чаще всего причиной систематических опозданий на работу являются личные качества человека, особенности его темперамента, психики, а также мировосприятия. И при желании эти особенности безусловно поддаются коррекции и самокоррекции», – объясняет эксперт.

«Может оказаться, что работа настолько опостылела и вызывает отвращение, что подсознание всегда находит способ оттянуть момент появления в этом месте. Иногда такое случается и при профессиональном выгорании сотрудника. Такие моменты можно корректировать, если прислушаться к пожеланиям работника и найти какой-то компромисс вплоть до частичного или полного перевода на удаленную работу. Тем более что это перестало быть редкостью в годы ковида», – говорит Смирнов.

Когда один из членов команды начинает досаждать остальным своими опозданиями – это первый сигнал того, что у человека есть внутренняя проблема и с этим человеком нужно как минимум начать говорить, отмечает Павел Куваев. «Не применять к нему административные санкции, а именно говорить, то есть найти причину такого поведения. Для этого используются инструменты наставничества, менторига, коучинга и другие», – отмечает эксперт.