Психолог назвала причины постоянных воспоминаний об экс-партнере

Если человек постоянно вспоминает об экс-избраннике и сравнивает с ним новую любовь, это говорит о том, что прошлые отношения он не «отпустил», рассказала психолог онлайн-института психологии Smart, кандидат психологических наук Ольга Чаликова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины такого поведения.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Если один из партнеров не может избавиться от воспоминаний о бывшем (бывшей), это означает, что предыдущие отношения для него не завершены. Психологи называют такое явление «незавершенный развод», пояснила Чаликова.

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По словам специалистки, в подобной ситуации у второго партнера «связываются руки»: он каждый раз теряется, начинаются сравнения, обиды, ревность.

Чаликова добавила, что остановить такие воспоминания не поможет никакая сила любви: желание стать лучше бывшей или бывшего — это тупик, а постоянные войны за внимание любимого человека сильно изматывают.

Не надо выяснять, остались ли у избранника чувства к бывшей пассии, советует Чаликова. По ее словам, скорее всего, остались, и не обязательно любовь — чаще обиды, злости, разочарования, ревность, недоговоренности.

«Еще хуже, когда новые отношения воспринимаются как лекарство от старых. Исцеление сделает такие отношения бессмысленными, а вечный невроз — созависимыми», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ситуации, когда один из партнеров находится в «незавершенном разводе», можно исправить, считает психолог. Для этого важно четко понимать, для чего нужны такие отношения.

Чаликова посоветовала осознать серьезность переживаний партнера. Допустимо посвятить несколько разговоров теме бывших отношений, чтоб лучше понять, что произошло — как раз на этом этапе проще всего увидеть абьюзера.

Партнеру можно дать месяц на осмысление, добавила Чаликова. Главное — не затягивать ситуацию, подчеркнула она. Однако если партнер замолчит, но продолжит переживать, это не решит проблему.