Психотерапевт назвала методы помочь себе в момент бессилия

В момент бессилия и эмоционального истощения следует избегать траты сил на негатив, рассказала психотерапевт, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала методы помочь себе в эмоционально-трудное время.

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«Мы живем в период больших изменений и катаклизмов, которые сильно влияют на наше психоэмоциональное состояние и определяют высокий уровень тревожности, — прокомментировала Метелева. — А когда нам тревожно, страшно, много наших внутренних ресурсов уходит на то, чтобы обрабатывать это чувство тревоги, поэтому эмоциональное истощение наступает гораздо быстрее и иногда приводит к драматичным последствиям».

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Психотерапевт отметила, чтобы держаться на плаву даже в самые нестабильные времена, есть несколько простых, но действенных способов. Например, нужно жить здесь и сейчас. Кому-то это может показаться банальным, но с другой стороны, нет лекарства лучше, чем заниматься насущными делами.

Психотерапевт напомнила, что все трудные времена проходят. Важно до этого времени сохранить себя в максимально хорошем состоянии, добавила Метелева. В период эмоционального истощения многие люди пускают на самотек свое здоровье, потому что кажется, что есть дела важнее. Но именно в такие моменты важно следить за своим физическим состоянием, потому что для восстановления организму нужны силы. По словам психотерапевта, в этом помогут, качественная и вкусная еда, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.

Метелева посоветовала не тратить ресурсы на негативные эмоции. Лучше всего оградить себя от людей, с которыми происходят конфликты и ссоры. Силы лучше направлять во что-то полезное, что их подпитывает, а не забирает.

Чтение мотивирующей литературы также может снять нервное напряжение, уверена психотерапевт. Как вариант, он предложила обратиться к биографиям известных людей, которые успешно преодолевали трудности. Положительный опыт других людей может служить источником опоры и поддержки в трудные моменты, считает она.

Метелева уверена, что любую сложность лучше переживать рядом с тем, кто может выслушать, поделиться своим опытом, поддержать. И, конечно, лучше, чтобы это был специалист, потому что он способен контейнироватьтревогу и другие негативные чувства и не заражать человека своей энергией, подвела итог психотерапевт.