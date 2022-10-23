От тревожных расстройств страдают от 15 до 24,5% жителей планеты. Чаще всего это женщины в возрасте от 20-30 лет. Так или иначе, чувство страха от неопределенности будущего знакомо каждому, кто хоть раз сдавал важный экзамен, готовился к спортивным соревнованиям или деловой встрече.

Нормальная тревога помогает нам адаптироваться к новым обстоятельствам и принимать наиболее безопасные решения. Однако патологическая тревога напротив сбивает с толку и заставляет воспринимать ситуацию намного острее, чем есть на самом деле.

Тревожное расстройство может стать результатом психологической травмы, продолжительного стресса или даже генетическим заболеванием. Наиболее эффективные способы справиться с ним — сеансы психотерапии и медикаментозное лечение.