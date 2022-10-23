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2 часа назад

Способ, который поможет избавиться от тревожности: видео

Стелла Шмель

От тревожных расстройств страдают от 15 до 24,5% жителей планеты. Чаще всего это женщины в возрасте от 20-30 лет. Так или иначе, чувство страха от неопределенности будущего знакомо каждому, кто хоть раз сдавал важный экзамен, готовился к спортивным соревнованиям или деловой встрече.

Нормальная тревога помогает нам адаптироваться к новым обстоятельствам и принимать наиболее безопасные решения. Однако патологическая тревога напротив сбивает с толку и заставляет воспринимать ситуацию намного острее, чем есть на самом деле.

Какие старые комедии посмотреть, когда тревожно

Тревожное расстройство может стать результатом психологической травмы, продолжительного стресса или даже генетическим заболеванием. Наиболее эффективные способы справиться с ним — сеансы психотерапии и медикаментозное лечение.

Однако есть ряд практик, которые помогают снизить тревожность «в моменте». Подробнее об одном из таких способов рассказала в видео врач Екатерина Абдульменова.

Ранее психотерапевт дала советы по борьбе с тревожным состоянием.

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