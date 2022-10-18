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1 час назад

Как побороть синдром отложенной жизни

Москва24

Синдром отложенной жизни является настоящей проблемой современности. Такое мнение в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал бизнес-тренер Станислав Кузавов.

Как побороть синдром отложенной жизни
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Распознать наличие синдрома отложенной жизни можно, если человек постоянно переносит планы на будущее. Например, планирует начать выполнять определенные действия, однако не приступает к ним.

По словам Кузавова, синдром отложенной жизни может негативно сказаться в моменте, когда человек позволит себе совершить запланированное действие после долгих раздумий. В таком случае реализация задуманного может не принести приятных впечатлений, считает бизнес-тренер.

"Для того чтобы начать жить сегодняшним днем и перестать находиться в плену иллюзий, нужно прекратить "убегать" и научиться наслаждаться тем, что есть прямо сейчас", – посоветовал Кузавов.

Также, по словам эксперта, избавиться от синдрома отложенной жизни можно, если начать концентрироваться на процессе совершения повседневных действий: приема пищи, чтения книг, просмотра фильмов и других занятий. В процессе человек также может анализировать свои эмоции.

Кроме того, Кузавов посоветовал осуществить давнюю мечту. Например, отправиться в путешествие, организовать встречу с друзьями и другое. Зависть, которую человек испытывает к жизни других, также не приведет к положительным эмоциям, считает эксперт.

Психология,
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