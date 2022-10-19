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3 часа назад

Психолог предложила способ конструктивно выразить злость

Lenta.ru

Когда переполняет злость, нужно покричать в пустой комнате, принять контрастный душ, окунуть руки в ледяную воду или нарисовать свою агрессию на бумаге, считает старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала, как справиться с эмоциями.

Психолог предложила способ конструктивно выразить злость
Фото: unsplashunsplash

По словам Наталевич, злость мешает вести конструктивный разговор, поэтому нужно спустить пар одним из доступных способов. Только после этого можно приступать к диалогу и пытаться выразить свой гнев.

В ситуациях, когда нервы на пределе, психолог предложила воспользоваться алгоритмом «я — высказывания».

Применяя «я — высказывания», человек не обвиняет собеседника, а рассказывает о себе и о том, какое влияние на него оказывает то или иное действие собеседника, объяснила психолог. Это дает ему возможность лучше понять ситуацию.

Наталевич привела пример фразы, построенной по такому принципу: «Когда ты опаздываешь, я испытываю злость, потому что дорожу своим временем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты приезжал вовремя, или учитывал время в дороге, прежде чем назначить встречу в определенное время».

Психология,
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