Психолог предложила способ конструктивно выразить злость

Когда переполняет злость, нужно покричать в пустой комнате, принять контрастный душ, окунуть руки в ледяную воду или нарисовать свою агрессию на бумаге, считает старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала, как справиться с эмоциями.

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По словам Наталевич, злость мешает вести конструктивный разговор, поэтому нужно спустить пар одним из доступных способов. Только после этого можно приступать к диалогу и пытаться выразить свой гнев.

В ситуациях, когда нервы на пределе, психолог предложила воспользоваться алгоритмом «я — высказывания».

Применяя «я — высказывания», человек не обвиняет собеседника, а рассказывает о себе и о том, какое влияние на него оказывает то или иное действие собеседника, объяснила психолог. Это дает ему возможность лучше понять ситуацию.