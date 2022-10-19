Психолог перечислила россиянам способы справиться со злостью

Перед началом разговора разозлившемуся человеку стоит выпустить пар. Соответствующими методами с россиянами поделилась психолог Анастасия Наталевич.

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Она объяснила, что прежде чем начать высказывать собеседнику недовольство, можно попробовать справиться с сильной эмоцией. Например, можно покричать в пустой комнате, по возможности принять контрастный душ, смочить руки в холодной воде или изобразить злость на бумаге.

Специалист считает, что в накаленной обстановке сложно вести конструктивный диалог, поэтому выпустить пар будет полезно.

Вместе с тем она рекомендует такую технику, как "я – высказывания". Она заключается в том, чтобы описать свои чувства при помощи таких фраз, как "Когда я вижу, что...", "Я огорчаюсь...", "Мне бы хотелось..." и прочие.

"Когда ты опаздываешь, я испытываю злость, потому что дорожу своим временем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты приезжал вовремя", – привела пример психолог.