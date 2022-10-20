Психиатр назвала признаки наступления гипоманиакального состояния

Гипоманиакальное состояние в рамках биполярного аффективного расстройства может характеризоваться беспричинно повышенным настроением с импульсивным поведением, подскочившим либидо, аппетитом и сокращенным по времени сном. Об этом «РИАМО» рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Анастасия Шиманова.
Биполярное аффективное расстройство (БАР) представляет собой нарушение настроения: при этом расстройстве чередуются периоды депрессии и активности, а также периоды гипомании с приливом энергии.
Человек может начать совершать спонтанные и необдуманные поступки, не осознавая при этом их опасность и последствия, а после жалеть о содеянном.
«Однако самые яркие проявления гипомании касаются сна и сексуальности. Сон становится короче, при этом после пробуждения человек чувствует не упадок, а наоборот, прилив сил и энергии. Либидо повышается и может распространяться не только на постоянного партнера, но и толкать на флирт с коллегами, соседями или даже незнакомцами», - заявила Анастасия Шиманова.
Психиатр добавила, что в гипоманию усиливается влечение к алкоголю, еде и сигаретам. Человек может становиться невнимательным. Такое поведение в гипоманию невозможно контролировать. Нужна работа с психотерапевтом.