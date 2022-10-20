Психиатр назвала признаки наступления гипоманиакального состояния

«Однако самые яркие проявления гипомании касаются сна и сексуальности. Сон становится короче, при этом после пробуждения человек чувствует не упадок, а наоборот, прилив сил и энергии. Либидо повышается и может распространяться не только на постоянного партнера, но и толкать на флирт с коллегами, соседями или даже незнакомцами», - заявила Анастасия Шиманова.