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3 часа назад

Психиатр назвала признаки наступления гипоманиакального состояния

Daily Moscowиещё 2

Гипоманиакальное состояние в рамках биполярного аффективного расстройства может характеризоваться беспричинно повышенным настроением с импульсивным поведением, подскочившим либидо, аппетитом и сокращенным по времени сном. Об этом «РИАМО» рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Анастасия Шиманова.

Психиатр назвала признаки наступления гипоманиакального состояния
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Биполярное аффективное расстройство (БАР) представляет собой нарушение настроения: при этом расстройстве чередуются периоды депрессии и активности, а также периоды гипомании с приливом энергии.

Человек может начать совершать спонтанные и необдуманные поступки, не осознавая при этом их опасность и последствия, а после жалеть о содеянном.

«Однако самые яркие проявления гипомании касаются сна и сексуальности. Сон становится короче, при этом после пробуждения человек чувствует не упадок, а наоборот, прилив сил и энергии. Либидо повышается и может распространяться не только на постоянного партнера, но и толкать на флирт с коллегами, соседями или даже незнакомцами», - заявила Анастасия Шиманова.

Психиатр добавила, что в гипоманию усиливается влечение к алкоголю, еде и сигаретам. Человек может становиться невнимательным. Такое поведение в гипоманию невозможно контролировать. Нужна работа с психотерапевтом.

Психология,
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