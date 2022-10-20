Стресс может быть причиной компульсивного переедания

«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему прежде всего необходимо почувствовать себя, своё тело, свой вес, немного «заземлиться». Поэтому очень часто в стрессовых ситуациях мы начинаем есть буквально как маленькие дети», — объяснила Лобанова.