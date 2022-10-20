Как расположить собеседника за 30 секунд: 3 важных правила

Эти лайфхаки позволят всегда производить приятное впечатление на новых знакомых.
Нельзя дважды произвести первое впечатление, а психологи уверены, что человек составляет мнение о новом знакомом в течение тридцати секунд разговора. Изменить его позднее — весьма сложная задача. Именно поэтому так важно уметь очаровывать с первого взгляда: это поможет и в личной жизни, и в карьере.
Старая поговорка «встречают по одежке» остается актуальной во все времена, сейчас специалисты объясняют, что первое впечатление о человеке составляется по невербальным сигналам: образу, мимике, жестам. А стилисты не устают повторять: ваш образ — это заявление о себе. Нужно учитывать это, собираясь на встречу. Хотите показаться профессионалом и надежным партнером? Выбирайте спокойные, лаконичные наряды с четкими линиями. Подчеркните макияжем губы: этот прием позволит собеседнику сосредоточиться на том, что вы говорите. Однако главное правило образа — комфорт. Если в джинсах и джемпере вы чувствуете себя увереннее, чем в платье, выбирайте этот образ. Собеседник легко считает скованность и решит, что вы — неуверенный в себе человек.
Именно ответ на этот вопрос подсознание ищет в течение первых минут знакомства. Важно казаться открытым и доброжелательным: следите за языком тела, не скрещивайте руки, смотрите собеседнику в область переносицы, старайтесь расслабиться. Помните, что расстояние тоже влияет на восприятие: не стремитесь подойти слишком близко, но и не стойте больше, чем за метр от собеседника.
Самый простой способ произвести приятное впечатление — быть позитивным, а для этого достаточно просто думать о том, что вас радует и вдохновляет. Это заставит глаза сиять, а собеседнику вы покажетесь открытым, доброжелательным. Старайтесь говорить более низким голосом. На такой голос собеседник будет реагировать с большим доверием. Когда мы злимся, когда мы возбуждены или испуганы, наш голос непроизвольно звучит выше и резче, постоянно меняется его громкость и темп речи. Поэтому низкий голос будет сигнализировать собеседнику о вашем спокойствии и уверенности лидера.