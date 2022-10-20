Психолог рассказала о возможных причинах лени

Предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности появляется также на фоне депрессии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девяткина.
«С точки зрения психологии лень — это остановка энергии, когда у человека не происходит мобилизация энергии на действие. Человек не готов ничего делать. С точки зрения социума лень воспринимается как порок, как отсутствие трудолюбия. Если у человека не хватает энергии, надо пройти тест Бека на депрессию, он есть в интернете. Также нет энергии при эмоциональном выгорании, при каких-то заболеваниях, когда щитовидная железа страдает. Лень может быть симптомом выгорания».
Кроме того, Девяткина рассказала, с чем может быть связано желание откладывать дела на потом.
«Прокрастинация — это когда у человека нет внутренней мотивации что-то делать. И если он сориентируется и найдёт эту мотивацию, он начнёт что-то делать. Когда человек прокрастинирует, он чаще всего не может выбрать, что ему нравится».
Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день ленивца.