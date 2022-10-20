Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Раскрыт механизм рискованного поведения

Lenta.ru

Команда российских ученых в совместной работе с коллегами из Нидерландов раскрыла механизм рискованного поведения. О результатах работы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

Раскрыт механизм рискованного поведения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования специалисты подавляли активность некоторых участков префронтальной коры мозга, ответственной за склонность к алкоголизму, риску, ожирению и импульсивности, с помощью трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС). Этот метод позволяет неинвазивно повысить или понизить работу нейронов в определенной зоне мозга при помощи высоко- или низкочастотных магнитных полей.

Всего в эксперименте приняли участие 30 добровольцев из студентов НИУ ВШЭ и интернет-пользователей. Во время стимуляции испытуемых просили выбрать один из вариантов в денежной лотерее.

Оказалось, что подавление активности левой половины дорсолатеральной префронтальной коры снижает благоразумность действий — участники нерационально оценивали свои шансы на выигрыш или проигрыш. Подобные процессы могут также происходить при наличии игровой зависимости, считают специалисты. Дальнейшие эксперименты в этом направлении помогут использовать наработки для борьбы с расстройством.

Психология,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители