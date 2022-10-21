Психиатр назвала действенные способы побороть тревогу

Действенные способы побороть тревогу в беседе с «Мослентой» назвала психиатр высшей категории реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.
«Если накрывает тревога, можно попробовать помочь себе самому. Удобно всегда иметь при себе некий "противотревожный чемоданчик", чтобы уменьшить интенсивность переживаний в моменте. Есть три хороших упражнения», — отметила специалист.
Первое упражнение — «По Станиславскому». В театральном и киноискусстве есть три плана: ближний, средний, дальний. Если человек ощущает себя по отношению к проблеме «лицом к лицу», нужно попробовать сместиться чуть дальше, чтобы понять, какие еще есть варианты. То есть с крупного плана переместиться на дальний и посмотреть на проблему со стороны, пояснила эксперт.
Также можно сесть и посмотреть на объекты перед собой: на среднем плане, далее переключиться на дальний план, потом на ближний план. На каждом плане внимательно разглядывать и изучать объекты, тем самым тренировать свою концентрацию и внимание. Будет достаточно пяти минут поочередного переключения внимания, продолжила она.
Второе упражнение называется «Заземление». Для его выполнения необходимо сесть, посмотреть вокруг себя и перечислить пять предметов, которые вы видите, четыре звука, которые слышите, три предмета, которые можете потрогать, две вещи, которые вы можете понюхать и один продукт, который вы можете попробовать на вкус. При повторном выполнении этого упражнения вы заметите, как уровень тревоги постепенно спадает. Важно концентрироваться на деталях, подчеркнула Нугаманова.
«Упражнение три — "Парасимпатическая нервная система". Во время стресса у человека включается симпатическая нервная система, она может перегружаться. Поэтому необходимо активизировать парасимпатическую нервную систему, которая обычно включается во время сна, это расслабленное состояние. Активизировать ее можно с помощью дыхания: короткий вдох и длинный выдох, повторять в течение пять минут. Для того, чтобы эти упражнения работали в момент тревоги, важно не забывать их прорабатывать в спокойном состоянии», — заключила психиатр.
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