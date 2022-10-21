Психиатр назвала действенные способы побороть тревогу

Действенные способы побороть тревогу в беседе с «Мослентой» назвала психиатр высшей категории реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

Фото: Мослента Мослента

«Если накрывает тревога, можно попробовать помочь себе самому. Удобно всегда иметь при себе некий "противотревожный чемоданчик", чтобы уменьшить интенсивность переживаний в моменте. Есть три хороших упражнения», — отметила специалист.

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Первое упражнение — «По Станиславскому». В театральном и киноискусстве есть три плана: ближний, средний, дальний. Если человек ощущает себя по отношению к проблеме «лицом к лицу», нужно попробовать сместиться чуть дальше, чтобы понять, какие еще есть варианты. То есть с крупного плана переместиться на дальний и посмотреть на проблему со стороны, пояснила эксперт.

Также можно сесть и посмотреть на объекты перед собой: на среднем плане, далее переключиться на дальний план, потом на ближний план. На каждом плане внимательно разглядывать и изучать объекты, тем самым тренировать свою концентрацию и внимание. Будет достаточно пяти минут поочередного переключения внимания, продолжила она.

Второе упражнение называется «Заземление». Для его выполнения необходимо сесть, посмотреть вокруг себя и перечислить пять предметов, которые вы видите, четыре звука, которые слышите, три предмета, которые можете потрогать, две вещи, которые вы можете понюхать и один продукт, который вы можете попробовать на вкус. При повторном выполнении этого упражнения вы заметите, как уровень тревоги постепенно спадает. Важно концентрироваться на деталях, подчеркнула Нугаманова.

«Упражнение три — "Парасимпатическая нервная система". Во время стресса у человека включается симпатическая нервная система, она может перегружаться. Поэтому необходимо активизировать парасимпатическую нервную систему, которая обычно включается во время сна, это расслабленное состояние. Активизировать ее можно с помощью дыхания: короткий вдох и длинный выдох, повторять в течение пять минут. Для того, чтобы эти упражнения работали в момент тревоги, важно не забывать их прорабатывать в спокойном состоянии», — заключила психиатр.