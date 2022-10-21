Как легче пережить переход на короткий световой день

Психолог Марсель Сультеев дал несколько эффективных советов по поводу того, как пережить переход на короткий световой день. По его словам, человеку не хватает солнечных лучей и витаминов, что приводит к унынию и апатии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт советует в этот период немного сменить гардероб, добавив яркие тона. Также стоит сменить заставку на телефоне и выбрать картинку, на которой преобладают сочные и яркие тона без синих оттенков. По словам психолога, этот прием обычно используется в цветотерапии.

В вечернее время Сультеев советует смотреть комедии, играть в настольные игры всей семьей. Это не только улучшает память, но и нормализует взаимоотношения между членами семьи, отметил психолог.

Также стоит завести себе хобби, которое развивает тактильные ощущения. Например, можно заняться лепкой из глины, передает Life.ru.

Ранее психолог Дарья Михайлова отметила, что серая и унылая погода в осенний период может ввести в депрессию даже самого жизнерадостного человека. Для большинства людей осень является периодом особого эмоционального напряжения, что может привести к появлению панических атак, повышению тревожности, усилению чувства лени, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».