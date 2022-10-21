Как научиться проживать эмоции

Любой человек эмоционален. Чувства прямо влияют на наше состояние — могут вдохновить на какие-либо действия, а могут выбить из колеи и вогнать в апатию. Получается, они напрямую воздействуют на наше состояние и продуктивность. Кроме того, они могут ввести человека в ступор, когда он не сможет принимать решения. Как же с ними уживаться, чтобы они не делали жизнь хуже? И вообще нормально ли испытывать негативные эмоции? На эти вопросы ответила Карина Истомина в Youtube-шоу «Институт благородных девиц», которое выходит при поддержке «Института развития интернета» на канале «Глазунья».

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

У любой эмоции есть мотив

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Эмоции вызывают мысли. Это происходит следующим образом: сначала человек о чем-либо подумал, затем начал испытывать определенную эмоцию. Чувства контролировать нельзя, зато разобраться в потоке мыслей можно. Это позволяет понять причинно-следственные связи — почему вы начали испытывать ту или иную эмоцию и насколько она обоснована.

Карина Истомина: «Важно отделять себя от своих эмоций, это помогает проще их проживать. Сделать это можно следующим образом: остановить поток чувств и подумать, что именно их вызвало. Затем поразмыслить, насколько оправданными были те мысли. Если же нет возможности так долго размышлять, стоит просто разотождествиться с этой эмоцией и не принимать важные решения, пока она не прошла».

Как реагировать на такие эмоции

Важно не подавлять эмоции и не отключать их. Это еще более негативно сказывается на психике, может привести к психосоматике и другим проблемам. Поэтому чтобы избежать урона здоровью нужно учиться проживать эмоции и не бояться их.

Не существует хороших и плохих эмоций, испытывать любую из них нормально. Если человек сделает вам зло, вас это заденет, и это нормально. «Все эмоции нормальны. И злость, и ярость, и тревога, от которой все пытаются убежать. Это нормально, мы не можем от этого уйти, по природе они есть, чтобы человек мог выжить», — объясняет ситуацию Карина Истомина.

Эмоции приходят и уходят

Человеческий мозг устроен так, что он постоянно генерирует мысли. Это происходит даже во сне, не говоря уже о бодрствовании. Когда человек больше месяца находится в упадке, это может указывать на то, что он впал в депрессию, болезнь, при которой в мозге происходят изменения на химическом уровне. Если же упадок сил на фоне эмоционального состояния длится до нескольких дней, то бить тревогу не стоит.

Важно осознавать, что эмоции имеют свойство проходить, их важно просто проживать. Карина Истомина: «Смена негативного чувства на более нейтральное или даже позитивное - это вопрос времени».

Три эффективных способа прожить эмоции от Карины Истоминой:

1 Стоп

Перевернуть телефон экраном вниз и положить его на стол. Помогает, если негативные эмоции вызвали посты в интернете.

2 Тазик

Наливаешь таз холодной воды, либо же набираешь ее в пакет, и прикладываешь его к рукам. Нервная система устроена так, что при появлении эмоции она работает очень активно, повышается температура тела. Холодный предмет позволяет ей замедлиться.

3 Отделение себя от эмоций

Ты можешь испытывать разные чувства на разных отрезках времени. Важно сделать так, чтобы на этом фоне у тебя не менялась самооценка. «Важно отделять себя от своих эмоций. Например, мыслить не «я тупая», а «в данный момент мне пришла мысль, что я тупая». Тогда отношение к ним будет проще», — объясняет Карина Истомина.

Как поддержать человека в эмоциональном упадке

Человек может находиться в упадке и это нормально. В этом случае стоит прислушаться к себе и войти в состояние, в котором хотите быть, чтобы пережить эмоции.

Карина Истомина рекомендует прямо сказать близким, в каком состоянии вы находитесь и что хотите побыть в одиночестве: «Если я осознаю, что в кризисном состоянии, просто говорю, что хочу побыть одна. Отмечаю, что ценю внимание и поддержку от человека, но сейчас нахожусь в кризисе, и для решения проблемы нужно на время отстраниться от людей».