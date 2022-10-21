Притворная улыбка заставляет человека чувствовать себя счастливее

Психологи давно спорят о том, может ли мимика влиять на наши эмоции. Новое исследование показало, что может. Эксперты собрали данные от 3878 участников из 19 стран. Как сообщается в журнале Nature Human Behavior, мимика лица и произвольные мимические действия могут как усиливать, так и инициировать чувство счастья.

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Треть участников попросили плотно сжать губы, треть должны были имитировать выражения лица, которые можно увидеть на фотографиях улыбающихся актеров, а еще одна треть получила инструкции двигать уголки губ к ушам руками в подобии улыбки.

Чтобы скрыть цель испытания, исследователи попросили участников параллельно решить простые математические задачи. После каждого задания испытуемые оценивали, насколько счастливыми они себя чувствовали.

Анализ данных выявил заметное увеличение уровня счастья у тех, кто имитировал улыбающихся актеров с фотографий или подтягивал губы к ушам. Хотя эффект был относительно небольшим, он был сравним с тем чувством, которое испытывают люди, глядя на забавные снимки котиков или щенков. У участников, сжимавших губы, не было сильного изменения настроения.

«Мы так часто испытываем эмоции, что даже не удивляемся этой невероятной способности. Но без эмоций нет ни боли, ни удовольствия, ни страдания, ни блаженства, ни трагедии. Это исследование говорит нам кое-что принципиально важное о том, как работает эмоциональный опыт. Растянутая улыбка может заставить людей чувствовать себя счастливыми, а нахмуренный лоб может вызвать гнев. Таким образом, сознательное переживание эмоций должно быть, по крайней мере, частично основано на телесных ощущениях», — пояснил ведущий автор научной работы Николас Коулз.