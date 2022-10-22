Психолог рассказала, как пережить осень

Наступление осени после жаркого лета — это обычно стресс для организма: нам меньше хочется двигаться, что-то делать, мы мерзнем, нам нужно время для адаптации, нам не хватает солнца и т.п. И в психологическом отношении лето воспринимается как праздник — яркий, солнечный, можно много гулять и т.д. А серой и дождливой темной осенью мы становимся более апатичными, вялыми, нам не хватает сил, рассказывает практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Нужно действовать от обратного: если грустно, нужно постараться улыбнуться (организм воспринимает это как сигнал к действию, он начинает «радоваться»), если мы не хотим ничего делать, надо себя заставить, а интерес к занятию придет позже, советует эксперт. Очень правильно будет сохранять активность в это время — побольше двигаться, несмотря на погоду, заниматься спортом и получать ту самую энергию, которой нам не хватает. Физическая активность приводит к улучшению настроения, у нас появляется энергия для того, чтобы заниматься делами, а не хандрить. У нас вырабатываются гормоны счастья — эндорфины, которых нам так не хватает после яркого лета. Также стоит соблюдать принципы здорового питания, больше потреблять овощей и фруктов. Надо не оставаться в одиночестве, больше общаться, чтобы не усугублять грустное настроение.

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«И постарайтесь планировать свой день так, чтобы в нем обязательно были хорошие эмоции — это может быть яркая одежда, акценты в интерьере, встречи с друзьями, активное времяпрепровождение, хобби, приносящее удовольствие, — сказала психолог “Инвест-Форсайту”. — И на осень можно поставить интересные цели и планы: это такое яркое и красивое время года, даже несмотря на наступление дождей и холода, что не стоит его проводить под одеялом с ощущением усталости».

Есть масса дел, которые возможно сделать только осенью: красивые фотографии в парке, чтение любимой книги во время дождя за окном, наблюдение утреннего тумана во время пробежки.