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1 час назад

Психологи выяснили, что даже фальшивая улыбка улучшает настроение

Газета.Ru

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что даже фальшивая улыбка может сделать улыбающегося человек счастливее. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.

Выяснилось, что фальшивая улыбка улучшает настроение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В экспериментах приняли участие почти четыре тысячи человек из 19 стран. Одной трети участников было предложено просто удерживать во рту карандаш (при этом создается подобие улыбки), одной трети — имитировать выражение лица улыбающихся актеров, а оставшимся — поднять уголки губ. Чтобы скрыть цель испытания, исследователи попросили участников решать простые математические задачи и оценивать уровень счастья после каждого задания.

Исследователи обнаружили заметное увеличение счастья у участников, имитирующих улыбающиеся фотографии или притягивающих рот к ушам. Как и в предыдущих работах, они не обнаружили сильных изменений настроения у участников, которые просто держали во рту карандаш.

Обнаруженного эффекта недостаточно, чтобы, например, преодолеть депрессию, но исследование дает полезную информацию о природе эмоций. Работа показала, что как положительные эмоции могут вызвать движение мышц (улыбку), так и движение мышц может улучшить настроение.

Психология,
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