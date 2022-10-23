Почему тещи любят зятьев больше своих дочерей

В России, как и во всем мире, 23 октября отмечается Международный день тещи. Праздник пока не получил официального статуса, но уже стал популярным у многих семей. В нашей стране отношение к тещам особенное. Они часто становятся главными героями анекдотов, выступают комическими персонажами. А некоторые зятья относятся к ним как к воплощению зла.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Но такая тенденция прослеживалась раньше, теперь ситуация изменилась и в отношениях «зять — теща» возникло некое потепление. А нередко тещи любят своих зятьев больше, чем своих дочерей. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Андрея Зберовского.

Видео дня

Весь народный фольклор, имеющийся на тематических сайтах и в сборниках анекдотов, потерял актуальность еще два десятилетия назад. Почему теща стала негативным персонажем? Потому что в прошлом молодые семьи часто проживали вместе с родителями жены. И при нахождении на одной территории у мужа дочери возникали конфликты с ее матерью.

Сейчас вырисовывается кардинально иная картина. По словам психолога, отношения зятя и тещи во многом изменились, потому что молодые семьи дистанцировались от родителей, что благоприятно повлияло на взаимоотношения между родственниками.

В семьях же, где теща проявляет особую любовь к зятю, обделяя родную дочь этим чувством, такой феномен тоже имеет свое объяснение, добавил Зберовский:

«Понимаете, многие тещи, мамы девушек, слишком хорошо знают негативные качества своих дочерей и заведомо сочувствуют мужьям в их семейной жизни».

Еще одна причина теплых чувств тещи к зятю связана в некоторой степени с корыстными побуждениями:

«Чтобы при необходимости привлечь зятя к домашней работе, теще намного проще проявлять по отношению к нему любовь и заботу. От этого она получит куда больше бонусов в виде помощи и поддержки, чем от негативного отношения, которое вызовет ненависть со стороны мужа дочери. Особенно это актуально для тех тещ, которые одиноки или овдовели и остро ощущают нехватку мужского плеча».