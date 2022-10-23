8 способов начать утро осознанно и сделать свой день лучше

Тренд на осознанность пришел к нам несколько лет назад и не сдает свои позиции. Но мало кто понимает, что это значит на самом деле. Певица и блогер Эсми рассказала Super, что же значит «жить осознанно» и с чего начать.

Фото: Super.ru Super.ru

Для меня осознанность — это в первую очередь полное погружение в действительность. В силу специфики моей работы мне бывает очень непросто придерживаться принципов осознанности, но я честно стараюсь это делать.

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В какой-то момент я поняла, что упускаю нечто важное, и это — моя жизнь. Да, я получала много классных впечатлений, зарабатывала деньги, но не успевала насладиться тем, что вообще живу на этой планете. Я загоняла себя и думала, что успеваю очень много, а значит, я молодец. Моя психика перестала выдерживать и подавала мне сигналы на физическом уровне: то глаз задергается, то простужусь, то начнется бессонница. Именно в тот момент я поняла, что пора прекращать существовать, и постепенно пришла к осознанности.

Осознанное утро — залог продуктивного спокойного дня. Раньше я могла вскочить с постели, как только прозвенел будильник. Забежать в ванную, быстро умыться, сделать хвост и полететь на съемку или запись трека, ничего не соображая. Теперь я живу по-другому. Делюсь с вами идеями того, как начать день осознанно.

1. Заведите себе привычку просыпаться не за 15 минут до выхода, а хотя бы за час. Проведите это время в единении с собой, не спешите и не нервничайте, что куда-то не успеете.

2. Не вставайте с кровати резко. Проснитесь, потянитесь и полежите в постели пару минут. Подумайте, как должен пройти этот день. Дайте себе установку на успех и скажите, что все будет хорошо. Сделайте пару ленивых упражнений, не вставая с кровати, чтобы разбудить ваше тело. Кстати, советую с утра заправить кровать. Вечером вы вернетесь домой и обрадуетесь, какая аккуратная у вас спальня.

3. Выпейте 2–3 глотка чистой воды. Не вздумайте сразу пить кофе натощак — это очень вредно для здоровья. Вода же включит ваши обменные процессы и восстановит гидробаланс.

4. Завтрак очень важный пункт. Прекратите есть вредную еду и быстрые углеводы, да еще и по пути на работу. Сделайте себе, например, полезную кашу с фруктами или ягодами. Я знаю, вы сейчас скажете, что у вас на это нет времени, о какой готовке с утра вообще речь? Я тоже не люблю часами стоять у плиты. На помощь придет мультиварка с функцией отложенного старта. Пока вы в душе, каша уже готовится. Ну или в крайнем случае закажите доставку. Ешьте размеренно и спокойно.

5. Также у меня в привычку вошло пить чай или кофе после завтрака, сидя в кресле и проводя увлекательную беседу с самой собой. Хотя бы пару минут, но я думаю о том, что принесет новый день и как я хочу его прожить.

6. Включите музыку для медитаций. До самих медитаций по утрам я, если честно, еще не дошла. Это пока слишком сложно для меня, но успокаивающая музыка помогает настроиться на день.

7. Уход за собой очень важная составляющая осознанного утра. Мой минимум: пенка для умывания, тоник, крем для лица и крем под глаза. Делайте это спокойно, а не шлепайте средство на лицо и не размазывайте впопыхах. Макияж — опциональная история, а вот за кожей надо ухаживать всегда.