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1 час назад

Как оставить хорошее первое впечатление о себе: объясняют ученые

Ferra.ru

Да, мы уже спустя несколько секунд можем сказать, понравился нам с первого взгляда человек или нет. Но можно ли как-то ещё оставить о себе хорошее впечатление? Учёные говорят, что да.

Как оставить хорошее первое впечатление о себе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первое впечатление играет важную роль в развитии отношений с другими людьми. И мы неосознанно пытаемся в дальнейшем найти подтверждение нашего впечатления в поведении человека. Поэтому так важно оставлять хорошее впечатление о себе, особенно в деловой обстановке. Ведь исправить всё потом может быть очень сложно.

В самую первую встречу важно правильно себя вести, чтобы положение о вас, которое складывается у окружающих, было положительным. Если другим кажется, что вы чего-то хотите от них, что представляете для них угрозу, что являетесь их конкурентом, то это однозначно испортит первое впечатление. Бывает и так, что люди просто ищут недостатки в ком-то.

Время от времени мы готовы и специально что-либо делать, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Тем более что от этого зависит, насколько успешно будут развиваться отношения между нами и другим человеком. Хотя всё равно в дальнейшем, например, на работе потребуется испытательный срок, чтобы понять, как новенький трудится.

Важную роль в первом впечатлении играет одежда, точнее, определённый стиль. Кроме того, оценивает собеседник и ваше рукопожатие.

Самое главное - при общении с другими проявлять любезность, дружелюбие, показывать, что вы интересуетесь собеседниками. Ещё важно не притворяться при первом знакомстве, а быть максимально искренним в своей заинтересованности в происходящем.

Психология,
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