Топ-5 советов как поднять настроение в пасмурный день

Неожиданные лайфхаки от певца и композитора Алекса Анохина специально для WomanHit.ru

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Время от времени погрустить — это нормально. Иногда стоит побыть наедине с собой и обдумать не самые радужные мысли. Но что, если грустить — это не осознанный выбор, а причина в дождливой погоде или просто плохом настроении? Не стоит пускать это на самотёк. Бороться с хандрой нужно тогда, когда она только зарождается. Эти 5 советов помогут вам пережить унылую осень на позитиве.

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Начинайте свой день с музыки

Нельзя недооценивать то, как сильно наше настроение зависит от музыки. Поэтому отличная идея — начинать свой день именно с неё. Это поможет зарядиться положительными эмоциями на весь день. Что лучше слушать? Всё индивидуально. Кто-то любит проводить своё утро под джаз, некоторым нравится по дороге на работу слушать расслабляющую музыку, а другим — бодрящую. Каждый день пробуйте что-то новое и к концу недели вы точно определитесь, что поднимает настроение именно вам.

Не забывайте, что спорт — лучший помощник в борьбе с плохим настроением

Не секрет, что физическая активность способствует выработке гормона счастья и снижению гормона стресса. А ещё помогает держать себя в форме, что само по себе радует. Но чтобы спорт действительно приносил пользу, нужно выбрать тот тип активности, который не будет для вас чрезмерной нагрузкой. Это может быть фитнес, плаванье, танцы, бег — что угодно, что заряжает вас энергией. Если же вы чувствуете, что тренировка для вас словно каторга, лучше сменить вид спорта.

Сделайте генеральную уборку

Смысл не только в том, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей, но и в том, чтобы очистить своё пространство от лишнего. Порой, уход за вещами, которые не несут никакой ценности, может отнимать слишком много времени и сил. Избавившись от этой ноши, вы сразу почувствуете себя лучше. К тому же уборка всегда помогает расставить по местам не только вещи, но и собственные мысли. Если вас пугают масштабы предстоящей работы, разбейте её на этапы. Необязательно делать всё сразу.

Посмотрите хороший фильм

Дождливые дни созданы для того, чтобы закутаться в мягкий плед с чашечкой какао или кофе и погрузиться в атмосферу милых и тёплых фильмов или любимых сериалов. Смотрите больше комедий. Это поможет отвлечься и настроить себя на позитив. Также хороший вариант — атмосферные фильмы про осень. Например, «Сладкий ноябрь», «Осень в Нью-Йорке», «Когда Гарри встретил Салли», «Дом у озера». В основном, всё это — романтические фильмы. Но тут уж, как говорится, «на вкус и цвет…». Что такое «хороший фильм» и в каком жанре он должен быть решать только вам.

Побалуйте себя Осень — время прекрасных десертов.