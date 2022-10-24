Психолог указала на связь детских травм с конфликтами в семье

Чтобы детские конфликты и травмы не разрушили семью, нужно научиться брать ответственность за свои эмоции и уметь делать первый шаг к примирению, рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. На связь детских травм с проблемами в семье она указала в беседе с News.ru.

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По словам психолога, человеку, страдающему от конфликтов в семье, важно взрослеть, брать ответственность за свою жизнь и эмоции.

«Дать себе ценность, тогда несложно будет ощутить, что рядом есть дорогие тебе люди. Тогда конфликты становятся легко решаемыми, потому что есть возможность высказать свою точку зрения, задать друг другу вопросы, рассказать о своих чувствах, переживаниях и прийти к компромиссу», — перечислила она.

Наумова заявила, что после ссоры одному из супругов важно сделать первый шаг, для чего иногда достаточно просто заявить о своих чувствах.

«Как правило, часто люди попали в триггер, который уже был в детстве. Здесь важно ощутить и понять, что детство прошло, и проблемы решаются по-другому», — сказала она.

Психолог отметила, что если ситуация заходит в тупик, нужно обратиться к семейному психологу.