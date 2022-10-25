Как фото знакомых в соцсетях уничтожают вашу самооценку

Сотни женщин ежедневно начинают свой день с просмотра лент в социальных сетях. Более того, в течение дня они еще не раз обращаются к соцсетям, даже не подозревая о том, как это действие влияет на психику и самооценку.

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Подробнее о том, почему вам стоит просматривать фото знакомых в интернете реже – в материале "Рамблера".

Британские и австрийские ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 человек (в среднем, их возраст составлял 23 года).

В ходе работы специалисты установили, что яркие снимки красивых тел негативно влияют на уверенность в себе у испытуемых. Что любопытно, более пагубное влияние на самооценку оказывают фото знакомых людей, а не знаменитостей.

"Наше исследование показало, что взаимодействие с социальными сетями снижает удовлетворенность внешним видом независимо от того, кто публикует контент. Самое интересное, что просмотр контента друзей и членов семьи оказывает значительно более сильное негативное влияние на удовлетворенность внешним видом по сравнению с контентом, размещенным знаменитостями и инфлюенсерами",

– отметил соавтор исследования Вирен Свами.

Эксперты предположили, что так происходит потому, что физическая форма знакомых кажется людям более достижимым идеалом.